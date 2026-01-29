Стало известно, сколько россиян боятся ходить к врачу

Как выяснилось, многие жители страны переживают, что им поставят страшный диагноз

29 января 2026, 15:35, ИА Амител

Диспансеризация, медицинский осмотр / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Несмотря на страх перед медицинскими вмешательствами, вызванный опасениями болезненных ощущений и возможным обнаружением заболеваний, значительная часть граждан РФ все же обращается за медицинской помощью, сообщает РИА Новости.

Более чем половина опрошенных (56%) выбирают визит к врачу при возникновении симптомов, а еще 20% посещают доктора в целях предупреждения развития болезней. В то же время пятая часть респондентов предпочитает лечиться самостоятельно и прибегает к помощи специалистов лишь в критических ситуациях, а 4% полностью избегают посещения медицинских учреждений.