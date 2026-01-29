НОВОСТИОбщество

Стало известно, сколько россиян боятся ходить к врачу

Как выяснилось, многие жители страны переживают, что им поставят страшный диагноз

29 января 2026

Диспансеризация, медицинский осмотр / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Диспансеризация, медицинский осмотр / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Несмотря на страх перед медицинскими вмешательствами, вызванный опасениями болезненных ощущений и возможным обнаружением заболеваний, значительная часть граждан РФ все же обращается за медицинской помощью, сообщает РИА Новости.

Более чем половина опрошенных (56%) выбирают визит к врачу при возникновении симптомов, а еще 20% посещают доктора в целях предупреждения развития болезней. В то же время пятая часть респондентов предпочитает лечиться самостоятельно и прибегает к помощи специалистов лишь в критических ситуациях, а 4% полностью избегают посещения медицинских учреждений.

Социалисты предложили привязать зарплаты учителей и врачей к доходам их руководителей

В партии считают несправедливым, что медсестра получает 40 тысяч, когда зарплата главного врача может доходить до 400 тысяч
Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

15:40:43 29-01-2026

Столько, сколько в живых осталось - все боятся

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:22:15 29-01-2026

Гость (15:40:43 29-01-2026) Столько, сколько в живых осталось - все боятся... Не не, есть такие, которые в этих поликлиниках и больницах живут😙

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:45:09 29-01-2026

Гость (16:22:15 29-01-2026) Не не, есть такие, которые в этих поликлиниках и больницах ж... Чаще всего в поликлинике живут врачи

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:37:07 29-01-2026

Гость (16:45:09 29-01-2026) Чаще всего в поликлинике живут врачи ... Да в больницах пусто. Но все врачи на две ставки.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:46:53 29-01-2026

Не в "страхе" дело, а в частоте ложных диагнозов горе-"эскулапов", купивших свои "дипломы" в буржуйских "вузах", и в дороговизне их "услуг", лишь при "коммуняках" бывших бесплатными!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:34:03 30-01-2026

К врачам не попасть, поэтому и не ходим

  -5 Нравится
Ответить
