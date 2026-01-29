Стало известно, сколько россиян боятся ходить к врачу
Как выяснилось, многие жители страны переживают, что им поставят страшный диагноз
29 января 2026, 15:35, ИА Амител
Диспансеризация, медицинский осмотр / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Несмотря на страх перед медицинскими вмешательствами, вызванный опасениями болезненных ощущений и возможным обнаружением заболеваний, значительная часть граждан РФ все же обращается за медицинской помощью, сообщает РИА Новости.
Более чем половина опрошенных (56%) выбирают визит к врачу при возникновении симптомов, а еще 20% посещают доктора в целях предупреждения развития болезней. В то же время пятая часть респондентов предпочитает лечиться самостоятельно и прибегает к помощи специалистов лишь в критических ситуациях, а 4% полностью избегают посещения медицинских учреждений.
15:40:43 29-01-2026
Столько, сколько в живых осталось - все боятся
16:22:15 29-01-2026
Гость (15:40:43 29-01-2026) Столько, сколько в живых осталось - все боятся... Не не, есть такие, которые в этих поликлиниках и больницах живут😙
16:45:09 29-01-2026
Гость (16:22:15 29-01-2026) Не не, есть такие, которые в этих поликлиниках и больницах ж... Чаще всего в поликлинике живут врачи
21:37:07 29-01-2026
Гость (16:45:09 29-01-2026) Чаще всего в поликлинике живут врачи ... Да в больницах пусто. Но все врачи на две ставки.
20:46:53 29-01-2026
Не в "страхе" дело, а в частоте ложных диагнозов горе-"эскулапов", купивших свои "дипломы" в буржуйских "вузах", и в дороговизне их "услуг", лишь при "коммуняках" бывших бесплатными!
12:34:03 30-01-2026
К врачам не попасть, поэтому и не ходим