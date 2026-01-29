В Барнауле почти полсотни частных домов остались без воды из-за аварии на водопроводе

Специалисты планируют устранить повреждение к вечеру

29 января 2026, 15:53, ИА Амител

Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В селе Власиха специалисты "Росводоканала Барнаул" проводят работы по устранению повреждения водопровода диаметром 100 мм. Ремонт выполняется по адресу: улица Спортивная, 1а.

На период проведения работ временно приостановлено холодное водоснабжение в 47 частных домах. Ограничение затронуло дома по улице Садовой (1–27, 2–30), а также в переулках 1-м Садовом (3–19, 4–30) и 2-м Садовом (3–7).

Ориентировочное время завершения работ и восстановления подачи воды — 19:00 29 января. Дополнительную информацию и заявки на подвоз воды можно оставить по телефонам контакт-центра: 500-101 и 202-200.