Из чего складывается стоимость пользования кредитной картой?

29 января 2026, 18:00

Кошелек с картами банков / Фото: amic.ru

Стоимость годового обслуживания (ГО) — один из ключевых параметров при выборе кредитной карты . Это фиксированная плата, которую банк взимает за предоставление и обслуживание карточного продукта. В статье разбираем, из чего она состоит и как можно ее снизить.

Из чего складывается стоимость обслуживания?

Годовая плата за кредитную карту формируется из нескольких компонентов, которые покрывают расходы банка:

изготовление и доставка карты — включает стоимость пластика, чипа, персонализации и логистики;

технологическое обеспечение — обслуживание банковской платежной системы, безопасность операций, работа процессингового центра;

клиентский сервис — поддержка в контакт-центре, обслуживание в отделениях, функционал мобильного приложения и интернет-банка;

программа лояльности и страхования — расходы на страховые программы и дополнительные привилегии могут частично покрываться платой за обслуживание.

Как правило, чем выше статус карты (классическая, золотая, платиновая), тем дороже ее обслуживание, так как к ней прилагается расширенный пакет услуг и привилегий.

Как банки определяют тариф?

Стоимость годового обслуживания устанавливается банком индивидуально для каждого карточного продукта и может зависеть от:

типа и категории карты;

набора подключенных опций (повышенный кешбэк, страхование, статус в программе лояльности);

политики банка. Некоторые кредитные организации делают обслуживание бесплатным при выполнении простых условий, например, минимальной суммы расходов в месяц.

Важно изучать не только стоимость первого года, но и последующих. Нередко банки предлагают первый год обслуживания бесплатно в рамках акции, а со второго года вступает в силу стандартный тариф.

Как снизить или избежать платы за обслуживание?

Клиенты имеют несколько законных способов минимизировать эти расходы:

выбор карт с бесплатным обслуживанием — многие банки предлагают линейки продуктов с нулевой стоимостью ГО, часто — в цифровом формате (без физического пластика);

выполнение условий для отмены платы — например, ежемесячные траты по карте на сумму от 20–30 тысяч рублей. В этом случае важно оценить свои финансовые потоки;

своевременный отказ от платной карты — если условия изменились и кредитка стала невыгодной, ее можно закрыть, предварительно погасив задолженность. Либо запросить в банке перевод на продукт с более выгодным тарифом;

использование льготного периода — основная экономия при использовании кредитной карты достигается за счет беспроцентного периода. Если всегда укладываться в него, можно пользоваться кредитными средствами без процентов, в этом случае плата за обслуживание становится единственной статьей расходов по карте (при условии отсутствия комиссий за операции). Именно поэтому выбор карты с низкой или нулевой стоимостью ГО критически важен для тех, кто планирует пользоваться грейс-периодом.

