В Алтайском крае фирму оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку

В Бийске наказали компанию за подкуп железнодорожного инспектора

29 января 2026, 16:57, ИА Амител

Российские деньги в руке / Фото: amic.ru

Барнаульская транспортная прокуратура выявила и пресекла коррупционное правонарушение в сфере железнодорожного транспорта. По итогам проверки ООО "Алмет" обязали выплатить крупный штраф — 500 тысяч рублей, говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

«Как установило следствие, в 2023 году директор и главный бухгалтер компании передали должностному лицу пункта технического обслуживания грузовых вагонов на станции Бийск незаконное вознаграждение в размере 2 тыс. рублей. Взятка предназначалась за то, чтобы признать грузовой вагон годным к эксплуатации, несмотря на имеющиеся технические неисправности», — информирует ведомство.

Транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица"). Суд согласился с доводами надзорного ведомства и привлек организацию к ответственности, назначив штраф в полумиллионном размере.

Для обеспечения исполнения наказания на денежные средства, находящиеся на банковских счетах ООО "Алмет", наложен арест.

