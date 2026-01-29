"МегаФон" улучшил связь в алтайских селах, где производят халву и молоко

Интернет стал быстрее и стабильнее в Санниково и Березовке

29 января 2026, 14:00, ИА Амител erid: 2W5zFJn83Pv

Смартфон / Фото: пресс-служба компании "МегаФон"

"МегаФон" модернизировал сеть мобильной связи в крупных населенных пунктах, входящих в барнаульскую городскую агломерацию. Обновление инфраструктуры провели в Санниково и Березовке. Работы позволили увеличить скорость передачи данных и повысить устойчивость сети как для жителей сел, так и для автомобилистов, следующих по близлежащим федеральным трассам.

Увеличение емкости сети

Алтайский край известен не только как крупный аграрный регион, но и как родина воздушной халвы. Именно здесь местные технологи придумали способ вспенивать ингредиенты восточного лакомства. Регион собирает около 90% семян подсолнечника от общего объема в Сибири, производит растительное масло и кондитерские изделия. В крае работают более 300 фабрик, а в Санниково действует собственное производство халвы.

Рядом с предприятием оператор обновил базовую станцию. В зону покрытия вошел не только весь населенный пункт, но и протяженные участки Чуйского и Новосибирского трактов. Инженеры задействовали дополнительные высокочастотные диапазоны в LTE*, перевели часть частот из 3G* в более современный формат 4G и установили дополнительные платы для увеличения емкости сети. Это позволило большему числу абонентов одновременно выходить в интернет. Максимальная скорость передачи данных здесь достигает 60 Мбит/с.

Более стабильный интернет

Аналогичные работы специалисты "МегаФона" провели и в Березовке. После модернизации местные жители получили более стабильный мобильный интернет. Пользователям теперь удобнее смотреть видео, общаться в соцсетях и мессенджерах и загружать данные даже в часы пиковой нагрузки. Скорость мобильного интернета по обновленной базовой станции здесь достигает 80 Мбит/с.

На территории села работают сельхозпредприятия, в том числе молокозавод, поэтому надежная связь важна и для производственных задач.

«В Санниково и Березовке проживает более восьми тысяч человек — это крупные населенные пункты, входящие в барнаульскую городскую агломерацию. Для территории характерна высокая плотность населения и интенсивное автомобильное движение. Наша сеть покрывает эти районы достаточно хорошо», — отметила директор "МегаФона" в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

И пояснила, что нагрузка на инфраструктуру продолжает расти, поэтому оператор регулярно обновляет оборудование. В 2025 году компания модернизировала более 90 базовых станций в Барнауле и свыше пяти — в Новоалтайске.

* LTE ("ЭлТиИ"); 3G ("3 Джи")

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

Реклама