Миллиардер Стерлигов назвал россиянок с короткими стрижками "безбожными дурами"

По мнению бизнесмена, россиянки не до конца понимают, что делают, когда выбирают себе стрижки

29 января 2026, 17:11, ИА Амител

Женщина с короткой стрижкой / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Женщина с короткой стрижкой / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Миллиардер и приверженец христианских ценностей Герман Стерлигов высказался о женских прическах в беседе с изданием "Абзац". Его рассуждения затронули традиции и современную моду на стрижки.

Стерлигов обратился к историческому опыту: по его словам, в древности длина волос служила маркером статуса девушки.

«Волосы просто убирали под платок, и не было проблем с расходами и временем на то, чтобы приводить их в порядок. Это был признак привычной женщины», — пояснил бизнесмен.

Критикуя современные тенденции, Стерлигов заявил, что россиянки зачастую не осознают смысла своего выбора, отдавая предпочтение коротким стрижкам. Короткие волосы он назвал "извращением", однако подчеркнул, что не выступает за запрет салонов красоты. При этом миллиардер резко высказался в адрес женщин, предпочитающих короткие стрижки:

«Женщины, которые стригут волосы, — безбожные дуры, все без исключения. Так их воспитали писатели, поэты, актеры, режиссеры, родители, школы, детские сады, институты», — заявил он.

Заявление Стерлигова вызвало широкий резонанс. Его слова активно обсуждают в соцсетях и СМИ, оценивая как проявление консервативного взгляда на женскую внешность и роль традиций в современном обществе.

Ранее Стерлигов заявил о скором открытии "невольничьего рынка" в своей слободе. По мнению предпринимателя — это радикальное решение кадровой проблемы.

Комментарии 25

Avatar Picture
Гость

17:14:45 29-01-2026

Простите стесняюсь спросить...а мужчины с длинными волосами и с хвостиками это как

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:28:03 29-01-2026

Гость (17:14:45 29-01-2026) Простите стесняюсь спросить...а мужчины с длинными волосами ... У клоуна Стерлигова спросите

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бгг

06:42:47 30-01-2026

Гость (17:28:03 29-01-2026) У клоуна Стерлигова спросите... волос долог, ум короток

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:08:18 29-01-2026

Гость (17:14:45 29-01-2026) Простите стесняюсь спросить...а мужчины с длинными волосами ... Ну на попов похоже, по описанию только еще бороду надо до пупа.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:31:11 29-01-2026

А мне нравятся

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:07:04 29-01-2026

Гость (17:31:11 29-01-2026) А мне нравятся... Кто? Женщины с короткими или мужчины с длинными?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:58:31 29-01-2026

Ну теперь всё понятно

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

18:02:36 29-01-2026

И он прав

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:24:19 29-01-2026

Чучмек (18:02:36 29-01-2026) И он прав... Щаз бы по длине волос человека делать выводы о его умственных способностях... А мужики без бороды и усов тогда кто?)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:12:47 29-01-2026

Если россиянки- "безбожные дуры", то сам стерлигов - убогий дуралей...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:45:25 29-01-2026

Народная же мудрость гласит: «волос долог, да ум короток»!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:10:41 29-01-2026

Сам дурак. Пусть сам и дети его раз неделю моются, как исторически было.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:52:25 29-01-2026

Может кому-то и нравятся лысые, но мне тоже кажется, что длинные волосы у девушки - это прекрасно!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:41:34 30-01-2026

Гость (20:52:25 29-01-2026) Может кому-то и нравятся лысые, но мне тоже кажется, что дл... если девушка следит за собой, то любая прическа ей к лицу. Если она маргариновая бабища, там длина волос не спасет

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:47:34 30-01-2026

Гость (20:52:25 29-01-2026) Может кому-то и нравятся лысые, но мне тоже кажется, что дл... да, если волос густой, ухоженный, чистый, а не болтается соплями на голове, как ниточки.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:18:40 29-01-2026

Нашли кого слушать. Чиканувшегося от натыренного больного мужичонки. Он и сейчас пациент психиатров?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

21:37:47 29-01-2026

В чём бизнес Стерлигова?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:11:15 29-01-2026

ну ему то виднее, и миллионы теток с ним согласятся

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:35:44 30-01-2026

"Это был признак привычной женщины» -
так умный человек не скажет
Сам себя обозвал.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анна

10:18:46 30-01-2026

Если бы он был приверженцем христианских ценностей, он бы не был миллиардером, т.к. соблюдал главные заповеди "не обмани" и "не укради" и "не пожелай чужого", а без их нарушения столько не наворуешь (ой, Т9), не заработаешь)))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:32:28 02-02-2026

Анна (10:18:46 30-01-2026) Если бы он был приверженцем христианских ценностей, он бы не... Стерлигов был основателем первой биржи в современной России. В интервью он сам говорил, что за брокерское место ему заносили десятки тысяч долларов наликом, и это за место на 1 день, а таких мест может быть хоть 100500. Так что что-то красть, обманывать или завидовать кому-либо в него смысла не было. Деньги сами падали к нему в руки...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

12:55:38 30-01-2026

Не целуй руки бородатым мужикам и не ешь мясо бога!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

12:56:58 30-01-2026

А каково мнение овцевода Стерлигова по интимным стрижкам?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:21:44 30-01-2026

А это вообще кто такой - Стерлигов?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:06:28 30-01-2026

Это который одевался с семьей в расшитые косоворотки, жили в избе и на них пахал целый район в услужении?

  0 Нравится
Ответить
