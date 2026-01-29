Миллиардер Стерлигов назвал россиянок с короткими стрижками "безбожными дурами"

По мнению бизнесмена, россиянки не до конца понимают, что делают, когда выбирают себе стрижки

29 января 2026, 17:11, ИА Амител

Женщина с короткой стрижкой / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Миллиардер и приверженец христианских ценностей Герман Стерлигов высказался о женских прическах в беседе с изданием "Абзац". Его рассуждения затронули традиции и современную моду на стрижки.

Стерлигов обратился к историческому опыту: по его словам, в древности длина волос служила маркером статуса девушки.

«Волосы просто убирали под платок, и не было проблем с расходами и временем на то, чтобы приводить их в порядок. Это был признак привычной женщины», — пояснил бизнесмен.

Критикуя современные тенденции, Стерлигов заявил, что россиянки зачастую не осознают смысла своего выбора, отдавая предпочтение коротким стрижкам. Короткие волосы он назвал "извращением", однако подчеркнул, что не выступает за запрет салонов красоты. При этом миллиардер резко высказался в адрес женщин, предпочитающих короткие стрижки:

«Женщины, которые стригут волосы, — безбожные дуры, все без исключения. Так их воспитали писатели, поэты, актеры, режиссеры, родители, школы, детские сады, институты», — заявил он.

Заявление Стерлигова вызвало широкий резонанс. Его слова активно обсуждают в соцсетях и СМИ, оценивая как проявление консервативного взгляда на женскую внешность и роль традиций в современном обществе.

