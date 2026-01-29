Миллиардер Стерлигов назвал россиянок с короткими стрижками "безбожными дурами"
По мнению бизнесмена, россиянки не до конца понимают, что делают, когда выбирают себе стрижки
29 января 2026, 17:11, ИА Амител
Миллиардер и приверженец христианских ценностей Герман Стерлигов высказался о женских прическах в беседе с изданием "Абзац". Его рассуждения затронули традиции и современную моду на стрижки.
Стерлигов обратился к историческому опыту: по его словам, в древности длина волос служила маркером статуса девушки.
«Волосы просто убирали под платок, и не было проблем с расходами и временем на то, чтобы приводить их в порядок. Это был признак привычной женщины», — пояснил бизнесмен.
Критикуя современные тенденции, Стерлигов заявил, что россиянки зачастую не осознают смысла своего выбора, отдавая предпочтение коротким стрижкам. Короткие волосы он назвал "извращением", однако подчеркнул, что не выступает за запрет салонов красоты. При этом миллиардер резко высказался в адрес женщин, предпочитающих короткие стрижки:
«Женщины, которые стригут волосы, — безбожные дуры, все без исключения. Так их воспитали писатели, поэты, актеры, режиссеры, родители, школы, детские сады, институты», — заявил он.
Заявление Стерлигова вызвало широкий резонанс. Его слова активно обсуждают в соцсетях и СМИ, оценивая как проявление консервативного взгляда на женскую внешность и роль традиций в современном обществе.
Ранее Стерлигов заявил о скором открытии "невольничьего рынка" в своей слободе. По мнению предпринимателя — это радикальное решение кадровой проблемы.
Простите стесняюсь спросить...а мужчины с длинными волосами и с хвостиками это как
17:28:03 29-01-2026
Гость (17:14:45 29-01-2026) Простите стесняюсь спросить...а мужчины с длинными волосами ... У клоуна Стерлигова спросите
06:42:47 30-01-2026
Гость (17:28:03 29-01-2026) У клоуна Стерлигова спросите... волос долог, ум короток
21:08:18 29-01-2026
Гость (17:14:45 29-01-2026) Простите стесняюсь спросить...а мужчины с длинными волосами ... Ну на попов похоже, по описанию только еще бороду надо до пупа.
17:31:11 29-01-2026
А мне нравятся
21:07:04 29-01-2026
Гость (17:31:11 29-01-2026) А мне нравятся... Кто? Женщины с короткими или мужчины с длинными?
17:58:31 29-01-2026
Ну теперь всё понятно
18:02:36 29-01-2026
И он прав
18:24:19 29-01-2026
Чучмек (18:02:36 29-01-2026) И он прав... Щаз бы по длине волос человека делать выводы о его умственных способностях... А мужики без бороды и усов тогда кто?)
18:12:47 29-01-2026
Если россиянки- "безбожные дуры", то сам стерлигов - убогий дуралей...
18:45:25 29-01-2026
Народная же мудрость гласит: «волос долог, да ум короток»!
20:10:41 29-01-2026
Сам дурак. Пусть сам и дети его раз неделю моются, как исторически было.
20:52:25 29-01-2026
Может кому-то и нравятся лысые, но мне тоже кажется, что длинные волосы у девушки - это прекрасно!
06:41:34 30-01-2026
Гость (20:52:25 29-01-2026) Может кому-то и нравятся лысые, но мне тоже кажется, что дл... если девушка следит за собой, то любая прическа ей к лицу. Если она маргариновая бабища, там длина волос не спасет
08:47:34 30-01-2026
Гость (20:52:25 29-01-2026) Может кому-то и нравятся лысые, но мне тоже кажется, что дл... да, если волос густой, ухоженный, чистый, а не болтается соплями на голове, как ниточки.
21:18:40 29-01-2026
Нашли кого слушать. Чиканувшегося от натыренного больного мужичонки. Он и сейчас пациент психиатров?
21:37:47 29-01-2026
В чём бизнес Стерлигова?
22:11:15 29-01-2026
ну ему то виднее, и миллионы теток с ним согласятся
08:35:44 30-01-2026
"Это был признак привычной женщины» -
так умный человек не скажет
Сам себя обозвал.
10:18:46 30-01-2026
Если бы он был приверженцем христианских ценностей, он бы не был миллиардером, т.к. соблюдал главные заповеди "не обмани" и "не укради" и "не пожелай чужого", а без их нарушения столько не наворуешь (ой, Т9), не заработаешь)))
04:32:28 02-02-2026
Анна (10:18:46 30-01-2026) Если бы он был приверженцем христианских ценностей, он бы не... Стерлигов был основателем первой биржи в современной России. В интервью он сам говорил, что за брокерское место ему заносили десятки тысяч долларов наликом, и это за место на 1 день, а таких мест может быть хоть 100500. Так что что-то красть, обманывать или завидовать кому-либо в него смысла не было. Деньги сами падали к нему в руки...
12:55:38 30-01-2026
Не целуй руки бородатым мужикам и не ешь мясо бога!
12:56:58 30-01-2026
А каково мнение овцевода Стерлигова по интимным стрижкам?
13:21:44 30-01-2026
А это вообще кто такой - Стерлигов?
15:06:28 30-01-2026
Это который одевался с семьей в расшитые косоворотки, жили в избе и на них пахал целый район в услужении?