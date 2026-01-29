Период охлаждения в страховании. Что это и как работает

Рассказываем, в течение какого срока можно отказаться от страховки

Документы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

При оформлении кредитных продуктов заемщики все чаще сталкиваются с дополнительными услугами, в том числе со страхованием. Несмотря на то, что оформление полиса — это добровольное решение, на практике все выглядит иначе. Зачастую решение о его приобретении принимается поспешно, поэтому у клиента нет времени взвесить все за и против.

В практике страховых отношений существует такое понятие, как период охлаждения, — это установленный законом срок, в течение которого заемщик вправе пересмотреть решение о добровольном страховании и отказаться от него при соблюдении предусмотренных законом условий.

Зачем нужно страхование при оформлении кредитов?

При оформлении кредита договор страхования используется как способ защиты интересов обеих сторон. Для банка страховой полис снижает риск финансовых потерь в случае невозврата денежных средств, а для заемщика этот инструмент может служить источником компенсации при наступлении предусмотренных договором обстоятельств.

Чаще всего при кредитовании оформляются договоры страхования жизни и здоровья, а также полисы, связанные с утратой трудоспособности или повреждением имущества. Такие виды страхования в большинстве случаев носят добровольный характер и не являются обязательным условием получения кредита, если иное прямо не установлено законом или условиями конкретного кредитного договора.

Можно ли отказаться от страховки и в какой срок?

Законодательством предусмотрена возможность пересмотра решения о страховании в течение ограниченного срока после заключения договора. Этот период получил название "период охлаждения" и применяется исключительно к добровольным видам страхования. Его основная цель — предоставить страхователю время для оценки условий договора и целесообразности выбранной страховой защиты.

В течение этого срока допускается расторжение договора при соблюдении установленных требований. Для договоров добровольного страхования, оформленных одновременно с кредитами, а также для программ инвестиционного и накопительного страхования жизни установлен срок 30 календарных дней. Для остальных видов добровольного страхования действует общий срок — 14 календарных дней с момента заключения договора.

Данные правила применяются исключительно к добровольному страхованию и не распространяются на обязательные виды страховой защиты, предусмотренные законом. Установленные сроки являются обязательными для страховых организаций и не могут быть изменены или сокращены условиями договора.

По истечении периода охлаждения условия возврата страховой премии определяются положениями конкретного договора страхования и требованиями законодательства и, как правило, предполагают частичное возмещение с учетом фактического срока действия полиса.

