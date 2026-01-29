Жильцы дома в Барнауле пять месяцев не могут устранить течь из-за бездействия УК

Управляющая компания ссылается на отсутствие доступа в нежилое помещение, а собственники опасаются обрушения стены

29 января 2026, 19:26, ИА Амител

Протечка на первом этаже / Фото: "Черное и белое Барнаул"

Жители дома по ул. Деповской в Барнауле с осени 2025 года безуспешно пытаются добиться от управляющей компании устранения протечки на первом этаже. Несмотря на многочисленные заявки в диспетчерскую и письменные обращения в ООО "Городская УК", проблема не решается, сообщает Telegram-канал "Черное и белое Барнаул".

Ситуация усугубилась зимой. В ответ на жалобы УК сообщила, что течь идет от оборудования, относящегося к БТСК (Барнаульская теплосетевая компания), и пообещала устранить ее "к концу недели", но работы так и не начались.

Позже управляющая компания сменила версию, заявив, что протечка связана с коммуникациями, проходящими через нежилое помещение парикмахерской, собственница которого не предоставляет доступ.

При этом жильцы указывают, что сырость распространяется между первым и вторым этажом, а собственник квартиры на втором этаже тоже не смог добиться проверки.

«Такими темпами у нас скоро вывалится стена и мы останемся без жилья!» — пишут читатели Telegram-канала.

Обращение в администрацию Железнодорожного района также не принесло результатов — там отказались рассматривать проблему, сославшись на ее "неаварийный" характер.