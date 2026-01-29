Жильцы дома в Барнауле пять месяцев не могут устранить течь из-за бездействия УК
Управляющая компания ссылается на отсутствие доступа в нежилое помещение, а собственники опасаются обрушения стены
29 января 2026, 19:26, ИА Амител
Жители дома по ул. Деповской в Барнауле с осени 2025 года безуспешно пытаются добиться от управляющей компании устранения протечки на первом этаже. Несмотря на многочисленные заявки в диспетчерскую и письменные обращения в ООО "Городская УК", проблема не решается, сообщает Telegram-канал "Черное и белое Барнаул".
Ситуация усугубилась зимой. В ответ на жалобы УК сообщила, что течь идет от оборудования, относящегося к БТСК (Барнаульская теплосетевая компания), и пообещала устранить ее "к концу недели", но работы так и не начались.
Позже управляющая компания сменила версию, заявив, что протечка связана с коммуникациями, проходящими через нежилое помещение парикмахерской, собственница которого не предоставляет доступ.
При этом жильцы указывают, что сырость распространяется между первым и вторым этажом, а собственник квартиры на втором этаже тоже не смог добиться проверки.
«Такими темпами у нас скоро вывалится стена и мы останемся без жилья!» — пишут читатели Telegram-канала.
Обращение в администрацию Железнодорожного района также не принесло результатов — там отказались рассматривать проблему, сославшись на ее "неаварийный" характер.
21:47:51 29-01-2026
на Ленина,7 есть инспекция строительного и жилищного надзора 56-64-28/56-64-38/56-64-32.
Ещё в местную прокуратуру можно попробовать. Или сразу Бастрыкину, чтобы быстрее))) Местные не любят, когда Бастрыкину.
22:09:48 29-01-2026
у нас то же самое. по вине УК угробили насос, и второй на издыхании. УК ничего не делает, отписки отнекивания. люди готовы на отчаянные меры по отношению к ответственным лицам.
11:30:35 30-01-2026
УК не для того созданы что бы заниматься ремонтом. Они созданы что бы собирать деньги и чем больше- тем лучше.
13:14:53 30-01-2026
А у нас четвёртый год нет горячей воды из-за поломки бойлера. Сначала просьбы, а потом - жалобы в жилищную инспекцию и прокуратуры (края и района) действия не возымели. Что делать дальше - не знаем! При этом дом имеет свой спецсчёт по капитальному ремонту (в 2025г. вышли из "оков" регионального оператора). А имя той УК Базис, возглавляемая госпожой Киселёвой. Всего не перечислить из того, что должно быть, но не делается, поскольку это как бы про все УК можно сказать. Из последнего: снег с крыши дома убирается за счет доп. строчки в квитанциях Прочие расходы. Суммы расходов за снег с крыш считают в зависимости от площади квартиры. За декабрь мною уплачено за эти незаконные расходы 900руб.
13:25:11 30-01-2026
гость (13:14:53 30-01-2026) А у нас четвёртый год нет горячей воды из-за поломки бойлера... "прочие расходы" не могут начисляться без решения общего собрания (протокола). Жалоба в жилищную инспекцию....
17:04:57 30-01-2026
гость (13:14:53 30-01-2026) А у нас четвёртый год нет горячей воды из-за поломки бойлера... Меняйте ук любой ценой
18:44:18 30-01-2026
Гость (17:04:57 30-01-2026) Меняйте ук любой ценой... скажите, на какую менять? У нас УК Резерв, это ужас просто, совсем обнаглели, ничего делать не хотят, деньги собирают и все. До этого назывались ЖЭУ 6, оформили банкротство, украли все деньги и теперь по новой. К кому уходить? Как наше правительство допустило этот беспредел а ЖКХ? Контролирующие органы тоже бездействуют. Поотдавали все в частные руки и бросили людей
19:51:12 30-01-2026
Гость (18:44:18 30-01-2026) скажите, на какую менять? У нас УК Резерв, это ужас просто, ... Делайте ТСЖ