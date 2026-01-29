В России с 1 апреля социальные пенсии вырастут больше, чем инфляция за прошлый год

Увеличение социальных пенсий привязано к росту прожиточного минимума

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии. Их размер увеличится на 6,8%, что превышает фактический уровень инфляции за прошедший год. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в беседе с РИА Новости.

По словам министра, размер повышения социальных пенсий напрямую связан с ростом прожиточного минимума, который составил 6,8%.

«Поэтому с 1 апреля, как и планировалось, социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% вне зависимости от того, что фактическая инфляция по итогам года сложилась на уровне 5,6%», — пояснил Антон Котяков.

Кроме того, ранее Министерство труда и социальной защиты анонсировало индексацию более 40 выплат, пособий и компенсаций — с 1 февраля текущего года они будут увеличены на 5,6%.

Также стало известно, что с 1 января 2026 года установлены новые значения прожиточного минимума. На душу населения — почти 19 000 рублей, для трудоспособного населения — более 20 500 рублей, для пенсионеров — свыше 16 000 рублей, а для детей — более 18 000 рублей.

