В России с 1 апреля социальные пенсии вырастут больше, чем инфляция за прошлый год

Увеличение социальных пенсий привязано к росту прожиточного минимума

29 января 2026, 13:21, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии. Их размер увеличится на 6,8%, что превышает фактический уровень инфляции за прошедший год. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в беседе с РИА Новости.

По словам министра, размер повышения социальных пенсий напрямую связан с ростом прожиточного минимума, который составил 6,8%. 

«Поэтому с 1 апреля, как и планировалось, социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% вне зависимости от того, что фактическая инфляция по итогам года сложилась на уровне 5,6%», — пояснил Антон Котяков.

Кроме того, ранее Министерство труда и социальной защиты анонсировало индексацию более 40 выплат, пособий и компенсаций — с 1 февраля текущего года они будут увеличены на 5,6%.

Также стало известно, что с 1 января 2026 года установлены новые значения прожиточного минимума. На душу населения — почти 19 000 рублей, для трудоспособного населения — более 20 500 рублей, для пенсионеров — свыше 16 000 рублей, а для детей — более 18 000 рублей.

Кроме того, стало известно, какая пенсия будет у никогда не работавших россиян. Им предусмотрена обязательная социальная выплата.

пенсии деньги

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

13:44:12 29-01-2026

Даже рост тарифов не перекроет, т.е по-сути отрицательный рост

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:48:51 29-01-2026

а почему страховые проиндексировали на бОльший процент?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:49:21 29-01-2026

5,6%-бугогаааа

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:59 29-01-2026

а рабочая

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:39:59 29-01-2026

"фактическая инфляция по итогам года сложилась на уровне 5,6%"=========== Есть дураки, которые верят этому?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:45:38 30-01-2026

Гость (16:39:59 29-01-2026) "фактическая инфляция по итогам года сложилась на уровне 5,6... Карманный Росстат рулит...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:53:51 29-01-2026

Нахалы.., и арифметика у них такая-же …

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:20:07 30-01-2026

Угу-угу, открываем цену на бензин в приложении ГПН, одна и та же заправка, один и тот же бензин, 92-ой, январь 2025 - 53,12 р за литр, январь 2026 - 59,29, рост 11,6%. И где тут 6% ?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:01 05-02-2026

Гость (10:20:07 30-01-2026) Угу-угу, открываем цену на бензин в приложении ГПН, одна и т... 6% у Росстата, а ему надо верить!

  0 Нравится
Ответить
