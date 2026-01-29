Штрафы за нарушение разметки в дни сильных снегопадов могут отменить в России
Автомобилисты нередко непреднамеренно заезжают на выделенные полосы
29 января 2026, 15:49, ИА Амител
В России предлагают отказаться от штрафов за нарушение дорожной разметки во время сильных снегопадов. Инициативу направили главе МВД Владимиру Колокольцеву.
С соответствующим обращением выступил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, сообщает Shot. Он обратил внимание на то, что в период мощных снежных циклонов разметка зачастую полностью скрыта под снегом или наледью, из-за чего водители физически не могут ориентироваться на полосы движения.
В таких условиях автомобилисты нередко непреднамеренно заезжают на выделенные полосы, совершают "неправильные" повороты или останавливаются в местах, где это запрещено разметкой. При этом камеры фиксации продолжают работать в штатном режиме, а штрафы приходят автоматически, в отдельных случаях — до 4,5 тысячи рублей, например за выезд на выделенную полосу.
Формально такие постановления можно оспорить, однако, как отмечают авторы инициативы, на практике это удается далеко не всегда. В НАС считают, что логичнее на время сильных снегопадов приостанавливать автоматическую фиксацию нарушений, связанных именно с разметкой.
По мнению Шапарина, такая мера позволит водителям сосредоточиться на главном — безопасном управлении автомобилем в сложных погодных условиях, а не на риске получить штраф за то, чего просто не видно под снегом.
19:55:20 29-01-2026
И за залепленные снегом номера
09:18:10 30-01-2026
А кто будет определять сильность снегопада? А то у нас и без снегопада разметку не видно просто потому что не почистили и прикатали.
09:32:17 30-01-2026
ПО для камер надо делать адекватное, возможно ИИ подключать.. некому об этом думать, проще Колокольцеву депешу отправить..
12:44:01 30-01-2026
Неужели разучились видеть разметку за слоем льда и грязи?