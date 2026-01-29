НОВОСТИОбщество

Жительница Рубцовска перевела мошенникам 7,5 миллиона рублей, проверяя подлинность денег

Лишь спустя время пострадавшая поняла, что стала жертвой аферы

29 января 2026, 13:41, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

Очередной громкий случай телефонного мошенничества произошел в Рубцовске. Жертвой аферистов стала 27-летняя горожанка, которая поверила звонившему "сотруднику ФСБ" и собственноручно передала ему все свои сбережения.

Как рассказали в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю, женщине позвонили с неизвестного номера и сообщили, что с ее банковскими счетами якобы проводятся мошеннические операции. Когда рубцовчанка ответила, что денег на счетах у нее нет и все накопления хранятся дома, звонивший мгновенно сменил тактику. Он заявил, что поступила информация о возможной подделке купюр, а значит, деньги нужно срочно "проверить и обезопасить".

Не заподозрив обмана, женщина собрала наличные — 7,5 миллиона рублей — и по указанию злоумышленника отвезла их по присланной геолокации. Там она лично передала сверток с деньгами неизвестному человеку. После этого связь с "помощниками" оборвалась.

Лишь спустя время пострадавшая поняла, что стала жертвой аферы, и обратилась в полицию. При этом выяснилось, что ранее она уже попадалась на уловки мошенников и переводила им 2,5 миллиона рублей "для сохранности". Общий ущерб составил 10 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — "Мошенничество в особо крупном размере". Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-следственные мероприятия и устанавливают личности причастных.

Ранее в Алтайском крае студентка хотела арендовать маленькую квартиру, а оплатила покупку в игре. Девушка зарегистрировалась в "специальном приложении" и указала номер банковской карты.

Рубцовск Мошенники деньги

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

13:48:18 29-01-2026

Не надо наказывать за подробное. Это естественный отбор. Единственно, непонятно,как это чучело накопило столько денег.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:34 29-01-2026

Гость (13:48:18 29-01-2026) Не надо наказывать за подробное. Это естественный отбор. Еди... Скорее всего бывшая чиновница или начальница по- блату. привыкшая что ей за подпись платят бешенные деньги. Тут вопрос в другом где бы мне такое идиота найти- это обои пола.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:49:59 29-01-2026

27-летняя рубцовчанка, все свои сбережения - хорошие зарплаты в Рубцовске, к 27 годам нормально так подкопила

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:10:20 29-01-2026

Гость (13:49:59 29-01-2026) 27-летняя рубцовчанка, все свои сбережения - хорошие зарплат... Хранила дома... Сразу вопрос - законно накопила или классика жанра - как пришли, так и ушли?...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Абсурд

14:16:23 29-01-2026

поверила звонившему "сотруднику ФСБ", а кто же им не верит???

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:18:49 29-01-2026

может она клад нашла или склад.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:05:34 29-01-2026

такой старушке надо подарить бродячую собаку, пусть за ней ухаживает

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:35:13 29-01-2026

дуру не гоните - бабки они отмывают так

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:14:12 29-01-2026

Гость (15:35:13 29-01-2026) дуру не гоните - бабки они отмывают так... Каким образом?? Под отмыванием подразумевают легализацию и?? что она легализовала у нее их типа забрали, их никто не найдет и не вернет. Легализация в чем дядя?(ну или тетя). Тут бы поинтересоваться откуда взялись они.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:19:08 29-01-2026

нищета рубцовскайааа

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вера

08:39:56 06-02-2026

В 27 лет откуда такие деньги? И уже переводила 2 , 5 млн р.. Врет и не смеется. Сказка просто.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров