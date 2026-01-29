Жительница Рубцовска перевела мошенникам 7,5 миллиона рублей, проверяя подлинность денег
Лишь спустя время пострадавшая поняла, что стала жертвой аферы
29 января 2026, 13:41, ИА Амител
Очередной громкий случай телефонного мошенничества произошел в Рубцовске. Жертвой аферистов стала 27-летняя горожанка, которая поверила звонившему "сотруднику ФСБ" и собственноручно передала ему все свои сбережения.
Как рассказали в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю, женщине позвонили с неизвестного номера и сообщили, что с ее банковскими счетами якобы проводятся мошеннические операции. Когда рубцовчанка ответила, что денег на счетах у нее нет и все накопления хранятся дома, звонивший мгновенно сменил тактику. Он заявил, что поступила информация о возможной подделке купюр, а значит, деньги нужно срочно "проверить и обезопасить".
Не заподозрив обмана, женщина собрала наличные — 7,5 миллиона рублей — и по указанию злоумышленника отвезла их по присланной геолокации. Там она лично передала сверток с деньгами неизвестному человеку. После этого связь с "помощниками" оборвалась.
Лишь спустя время пострадавшая поняла, что стала жертвой аферы, и обратилась в полицию. При этом выяснилось, что ранее она уже попадалась на уловки мошенников и переводила им 2,5 миллиона рублей "для сохранности". Общий ущерб составил 10 миллионов рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — "Мошенничество в особо крупном размере". Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-следственные мероприятия и устанавливают личности причастных.
13:48:18 29-01-2026
Не надо наказывать за подробное. Это естественный отбор. Единственно, непонятно,как это чучело накопило столько денег.
14:25:34 29-01-2026
Гость (13:48:18 29-01-2026) Не надо наказывать за подробное. Это естественный отбор. Еди... Скорее всего бывшая чиновница или начальница по- блату. привыкшая что ей за подпись платят бешенные деньги. Тут вопрос в другом где бы мне такое идиота найти- это обои пола.
13:49:59 29-01-2026
27-летняя рубцовчанка, все свои сбережения - хорошие зарплаты в Рубцовске, к 27 годам нормально так подкопила
14:10:20 29-01-2026
Гость (13:49:59 29-01-2026) 27-летняя рубцовчанка, все свои сбережения - хорошие зарплат... Хранила дома... Сразу вопрос - законно накопила или классика жанра - как пришли, так и ушли?...
14:16:23 29-01-2026
поверила звонившему "сотруднику ФСБ", а кто же им не верит???
14:18:49 29-01-2026
может она клад нашла или склад.
15:05:34 29-01-2026
такой старушке надо подарить бродячую собаку, пусть за ней ухаживает
15:35:13 29-01-2026
дуру не гоните - бабки они отмывают так
21:14:12 29-01-2026
Гость (15:35:13 29-01-2026) дуру не гоните - бабки они отмывают так... Каким образом?? Под отмыванием подразумевают легализацию и?? что она легализовала у нее их типа забрали, их никто не найдет и не вернет. Легализация в чем дядя?(ну или тетя). Тут бы поинтересоваться откуда взялись они.
22:19:08 29-01-2026
нищета рубцовскайааа
08:39:56 06-02-2026
В 27 лет откуда такие деньги? И уже переводила 2 , 5 млн р.. Врет и не смеется. Сказка просто.