Жительница Рубцовска перевела мошенникам 7,5 миллиона рублей, проверяя подлинность денег

Лишь спустя время пострадавшая поняла, что стала жертвой аферы

29 января 2026, 13:41, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Очередной громкий случай телефонного мошенничества произошел в Рубцовске. Жертвой аферистов стала 27-летняя горожанка, которая поверила звонившему "сотруднику ФСБ" и собственноручно передала ему все свои сбережения.

Как рассказали в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю, женщине позвонили с неизвестного номера и сообщили, что с ее банковскими счетами якобы проводятся мошеннические операции. Когда рубцовчанка ответила, что денег на счетах у нее нет и все накопления хранятся дома, звонивший мгновенно сменил тактику. Он заявил, что поступила информация о возможной подделке купюр, а значит, деньги нужно срочно "проверить и обезопасить".

Не заподозрив обмана, женщина собрала наличные — 7,5 миллиона рублей — и по указанию злоумышленника отвезла их по присланной геолокации. Там она лично передала сверток с деньгами неизвестному человеку. После этого связь с "помощниками" оборвалась.

Лишь спустя время пострадавшая поняла, что стала жертвой аферы, и обратилась в полицию. При этом выяснилось, что ранее она уже попадалась на уловки мошенников и переводила им 2,5 миллиона рублей "для сохранности". Общий ущерб составил 10 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — "Мошенничество в особо крупном размере". Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-следственные мероприятия и устанавливают личности причастных.

