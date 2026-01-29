Грипп А мог стать причиной гибели девяти пациентов интерната в Кузбассе
У 46 проживающих выявили положительные пробы на вирус, а у двух человек диагностировали внебольничную пневмонию
29 января 2026, 17:57, ИА Амител
В психоневрологическом интернате Прокопьевска Кемеровской области зафиксировано массовое заражение гриппом А, пишет РИА Новости.
По данным регионального Минздрава, у 46 проживающих выявили положительные пробы на вирус, а у двух человек диагностирована внебольничная пневмония. Следственное управление СК РФ по региону начало проверку по факту массового заражения.
Напомним, в январе в учреждении скончались девять пациентов. Об этом сообщил региональный Минтруд, однако прямая связь смертей с вирусной инфекцией пока официально не подтверждена.
О рисках, которые несет грипп А, рассказала кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.
«Может грипп А стать причиной смерти, если они не были вакцинированы. Грипп может быстро вызывать вирусную пневмонию, если есть хронические заболевания, слабый иммунитет. У малоподвижных и лежачих тоже может развиваться пневмония быстрее», — прокомментировала эксперт.
При этом особую опасность вирус представляет для уязвимых групп — людей с хроническими болезнями, ослабленным иммунитетом, а также малоподвижных и лежачих пациентов. Вакцинация, по словам эксперта, остается ключевым способом профилактики тяжелых осложнений и летальных исходов.
Сейчас в интернате продолжаются противоэпидемические мероприятия, медики контролируют состояние проживающих и проводят необходимое лечение.
Отметим, что во время январских праздничных каникул в роддоме № 1 соседнего Новокузнецка погибли девять новорожденных. В связи с инцидентом суд принял решение о временном закрытии учреждения на 90 суток — разрешен лишь доступ для проведения ремонта и исправления нарушений.
21:30:01 29-01-2026
На Кузбасе то в больницах гробят детей, то в богодельнях стариков. Что происходит? Или так и было, только удавалось замять?