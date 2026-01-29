В России планируют запретить рекламу фастфуда с участием детей
Так власти хотят оградить несовершеннолетних от возможных проблем со здоровьем
29 января 2026, 15:12, ИА Амител
В России планируется введение запрета на рекламу быстрой еды и сладких газированных напитков, ориентированную на детскую аудиторию. Соответствующий проект закона уже разработан депутатами и готовится к представлению в Государственную Думу, передает РИА Новости.
Основанием для принятия строгих мер послужили сведения, предоставленные Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения РФ, указывающие на быстрое увеличение случаев детского ожирения и болезней, вызванных нездоровым рационом. Разработчики законопроекта полагают, что рекламные видеоролики, в которых дети с удовольствием едят гамбургеры или с восторгом распаковывают чипсы, создают у молодого поколения неверные пищевые стереотипы.
15:15:27 29-01-2026
Они умеют только "запретить".
Что-то "разрешить" они не умеют.
15:34:53 29-01-2026
Ну да, детское ожирение связано с рекламой. Именно она, подлая, покупает и скармливает детям всю эту гадость. Согласен.
16:09:39 29-01-2026
Чайку запретите!!!
16:12:38 29-01-2026
Гость (16:09:39 29-01-2026) Чайку запретите!!!... Какую чайку?
16:15:46 29-01-2026
Гость (16:12:38 29-01-2026) Какую чайку?... Юрика!
16:13:50 29-01-2026
Гость (16:09:39 29-01-2026) Чайку запретите!!!... Стивен Сигал?
22:15:38 29-01-2026
детское ожирение это ужас. и смерть к 35 годам