В России планируют запретить рекламу фастфуда с участием детей

Так власти хотят оградить несовершеннолетних от возможных проблем со здоровьем

29 января 2026, 15:12, ИА Амител

Бургер, еда, фастфуд / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В России планируется введение запрета на рекламу быстрой еды и сладких газированных напитков, ориентированную на детскую аудиторию. Соответствующий проект закона уже разработан депутатами и готовится к представлению в Государственную Думу, передает РИА Новости.

Основанием для принятия строгих мер послужили сведения, предоставленные Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения РФ, указывающие на быстрое увеличение случаев детского ожирения и болезней, вызванных нездоровым рационом. Разработчики законопроекта полагают, что рекламные видеоролики, в которых дети с удовольствием едят гамбургеры или с восторгом распаковывают чипсы, создают у молодого поколения неверные пищевые стереотипы.