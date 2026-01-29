НОВОСТИОбщество

В России планируют запретить рекламу фастфуда с участием детей

Так власти хотят оградить несовершеннолетних от возможных проблем со здоровьем

29 января 2026, 15:12, ИА Амител

В России планируется введение запрета на рекламу быстрой еды и сладких газированных напитков, ориентированную на детскую аудиторию. Соответствующий проект закона уже разработан депутатами и готовится к представлению в Государственную Думу, передает РИА Новости.

Основанием для принятия строгих мер послужили сведения, предоставленные Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения РФ, указывающие на быстрое увеличение случаев детского ожирения и болезней, вызванных нездоровым рационом. Разработчики законопроекта полагают, что рекламные видеоролики, в которых дети с удовольствием едят гамбургеры или с восторгом распаковывают чипсы, создают у молодого поколения неверные пищевые стереотипы.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

15:15:27 29-01-2026

Они умеют только "запретить".
Что-то "разрешить" они не умеют.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:34:53 29-01-2026

Ну да, детское ожирение связано с рекламой. Именно она, подлая, покупает и скармливает детям всю эту гадость. Согласен.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:39 29-01-2026

Чайку запретите!!!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:12:38 29-01-2026

Гость (16:09:39 29-01-2026) Чайку запретите!!!... Какую чайку?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:46 29-01-2026

Гость (16:12:38 29-01-2026) Какую чайку?... Юрика!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:13:50 29-01-2026

Гость (16:09:39 29-01-2026) Чайку запретите!!!... Стивен Сигал?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:15:38 29-01-2026

детское ожирение это ужас. и смерть к 35 годам

  -1 Нравится
Ответить
