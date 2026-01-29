Врачи Барнаула спасли ногу пациентки от ампутации
Заведующий отделением травматологии и ортопедии БСМП № 2 Ярослав Батрак провел радикальную операцию
29 января 2026, 14:27, ИА Амител
В Барнауле врачи отделения травматологии и ортопедии БСМП № 2 совершили настоящее медицинское чудо — им удалось предотвратить ампутацию ноги у пациентки, несмотря на тяжелую инфекцию и изначально неблагоприятные прогнозы. Об этом сообщила пресс‑служба медучреждения.
История началась с травмы, которая спровоцировала развитие серьезного осложнения — флегмоны голени. После нескольких операций в другом медицинском учреждении состояние женщины не улучшалось, а, наоборот, — прогрессивно ухудшалось.
В сложившейся ситуации врачи рассматривали ампутацию как единственный возможный выход. В критическом состоянии пациентку перевели во второе травматологическое отделение БСМП № 2.
Переломный момент наступил, когда заведующий отделением Ярослав Батрак провел радикальную операцию — некроэктомию с тщательной хирургической обработкой инфицированных ран голени и стопы. Это сложное вмешательство заложило основу для успешного сохранения конечности.
«С сентября прошлого года пациентка прошла через три хирургических вмешательства и длительный курс реабилитации. На прошлой неделе ее выписали из больницы — и она покинула медучреждение самостоятельно, на своих ногах. Женщина особо отметила, что даже после выписки врачи продолжали дистанционно контролировать ее состояние, обеспечивая непрерывную медицинскую поддержку», — говорится в сообщении больницы.
За год работы отделение выстроило эффективную систему сопровождения пациентов с тяжелыми травмами. Статистика говорит сама за себя: за этот период медики приняли 522 пациента и выполнили 567 операций. Каждая из этих операций — не просто медицинская процедура, а история спасенной конечности и возвращенного качества жизни.
15:14:58 29-01-2026
Спасибо Ярославу Батраку. Как хорошо, что ещё есть хорошие и умные врачи.
15:57:20 29-01-2026
И зарделся от гордости...
16:34:18 29-01-2026
те спасти можно было, причем скорее всего чем раньше, тем проще... тогда >> После нескольких операций в другом медицинском учреждении состояние женщины не улучшалось, а, наоборот, — прогрессивно ухудшалось. /// с сентября...
21:39:00 29-01-2026
А что с теми спецами , кто женщину гробил и мучал?
07:55:33 30-01-2026
Папа и сын, не стыдно?