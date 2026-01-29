Врачи Барнаула спасли ногу пациентки от ампутации

Заведующий отделением травматологии и ортопедии БСМП № 2 Ярослав Батрак провел радикальную операцию

29 января 2026, 14:27, ИА Амител

Пациентка смогла избежать ампутации ноги / Фото: БСМП-2

В Барнауле врачи отделения травматологии и ортопедии БСМП № 2 совершили настоящее медицинское чудо — им удалось предотвратить ампутацию ноги у пациентки, несмотря на тяжелую инфекцию и изначально неблагоприятные прогнозы. Об этом сообщила пресс‑служба медучреждения.

История началась с травмы, которая спровоцировала развитие серьезного осложнения — флегмоны голени. После нескольких операций в другом медицинском учреждении состояние женщины не улучшалось, а, наоборот, — прогрессивно ухудшалось.

В сложившейся ситуации врачи рассматривали ампутацию как единственный возможный выход. В критическом состоянии пациентку перевели во второе травматологическое отделение БСМП № 2.

Переломный момент наступил, когда заведующий отделением Ярослав Батрак провел радикальную операцию — некроэктомию с тщательной хирургической обработкой инфицированных ран голени и стопы. Это сложное вмешательство заложило основу для успешного сохранения конечности.

«С сентября прошлого года пациентка прошла через три хирургических вмешательства и длительный курс реабилитации. На прошлой неделе ее выписали из больницы — и она покинула медучреждение самостоятельно, на своих ногах. Женщина особо отметила, что даже после выписки врачи продолжали дистанционно контролировать ее состояние, обеспечивая непрерывную медицинскую поддержку», — говорится в сообщении больницы.

За год работы отделение выстроило эффективную систему сопровождения пациентов с тяжелыми травмами. Статистика говорит сама за себя: за этот период медики приняли 522 пациента и выполнили 567 операций. Каждая из этих операций — не просто медицинская процедура, а история спасенной конечности и возвращенного качества жизни.

