Жители барнаульского садоводства просят депутата Госдумы помочь им с газом
58 домов после оплаты так и не подключили к газоснабжению
29 января 2026, 16:00, ИА Амител
В Барнауле возникла сложная ситуация с подключением домов к газоснабжению в садоводческом некоммерческом товариществе "Березовая роща — 1". К решению проблемы подключился депутат Государственной Думы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. Жители рассказали, что 58 домов до сих пор не получили доступ к газу, хотя они полностью оплатили счета и выполнили все необходимые работы.
С наступлением холодов ситуация обострилась. Как указано в обращении, жители начали получать счета за декабрь на суммы от 6,5 до 10 тысяч рублей. При этом фактически газ в дома так и не поступил. Люди рассчитывали на подключение еще осенью и не стали заранее заготавливать дрова и уголь.
«Граждане не запаслись летом твердым топливом, ожидая газификации еще в сентябре, и теперь вынуждены приобретать его по высоким ценам, в том числе в кредит», — рассказал Александр Терентьев в своем телеграм-канале.
По его словам, в сложной ситуации оказались в том числе социально уязвимые категории. Среди пострадавших — малоимущие семьи, матери-одиночки, семьи участников СВО и вдовы. Для многих из них дополнительные расходы на отопление стали серьезной финансовой нагрузкой.
Александр Терентьев направил депутатский запрос заместителю губернатора Алтайского края Александру Климину. Парламентарий попросил региональные власти подключиться к решению вопроса и помочь найти выход в кратчайшие сроки.
«Мы не можем допустить, чтобы люди замерзали в своих домах в ожидании газа», — отметил депутат.
И сообщил, что при отсутствии оперативного решения готов обратиться в правоохранительные органы для защиты прав жителей СНТ.
Как ранее сообщал amic.ru, недавно Александр Терентьев подключился к решению еще одной коммунальной проблемы в Барнауле. К депутату обратились жители дома на улице Новосибирской, которые несколько лет не могли добиться корректных начислений за электроэнергию. Причиной переплат стало отсутствие общедомового прибора учета. Расчеты велись по счетчику, расположенному за пределами участка и фиксировавшему потребление сразу нескольких объектов.
20:16:54 29-01-2026
Удивляет, привлекут ли Терентьева за недостоверную информацию.. ладно некоторые садоводы пишут жалобы, они то могут писать хоть о чем. Но , лицо, занимающееся публичной деятельностью, должно сначала проверить данную информацию на действительность. 1) 58 человек в СНТ из 276 частично оплатили целевой взнос за магистраль. из 58 человек около 13 собственников имеют газовое оборудование (инфа проверяется просто в межрегионгазе!) из этих 58 собственников (частично оплативших целевой взнос) 37 собственников вообще не имеют строений на участках! податель жалобы депутату тоже не имеет строений на участке. вопрос - что лоббируем?
20:30:06 29-01-2026
Меньше слов больше дела. Помогите деньгами. У депутатов больше возможностей на гуманитарную помощь. Переводите 3 млн. рублей на расчётный счёт Теплогазмонтаж и сразу же в магистрали появится газ.
21:31:36 29-01-2026
Какие эти "жители" оптимисты,!