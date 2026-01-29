Жители барнаульского садоводства просят депутата Госдумы помочь им с газом

58 домов после оплаты так и не подключили к газоснабжению

29 января 2026, 16:00, ИА Амител

Газификация в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В Барнауле возникла сложная ситуация с подключением домов к газоснабжению в садоводческом некоммерческом товариществе "Березовая роща — 1". К решению проблемы подключился депутат Государственной Думы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. Жители рассказали, что 58 домов до сих пор не получили доступ к газу, хотя они полностью оплатили счета и выполнили все необходимые работы.

С наступлением холодов ситуация обострилась. Как указано в обращении, жители начали получать счета за декабрь на суммы от 6,5 до 10 тысяч рублей. При этом фактически газ в дома так и не поступил. Люди рассчитывали на подключение еще осенью и не стали заранее заготавливать дрова и уголь.

«Граждане не запаслись летом твердым топливом, ожидая газификации еще в сентябре, и теперь вынуждены приобретать его по высоким ценам, в том числе в кредит», — рассказал Александр Терентьев в своем телеграм-канале.

По его словам, в сложной ситуации оказались в том числе социально уязвимые категории. Среди пострадавших — малоимущие семьи, матери-одиночки, семьи участников СВО и вдовы. Для многих из них дополнительные расходы на отопление стали серьезной финансовой нагрузкой.

Александр Терентьев направил депутатский запрос заместителю губернатора Алтайского края Александру Климину. Парламентарий попросил региональные власти подключиться к решению вопроса и помочь найти выход в кратчайшие сроки.

«Мы не можем допустить, чтобы люди замерзали в своих домах в ожидании газа», — отметил депутат.

И сообщил, что при отсутствии оперативного решения готов обратиться в правоохранительные органы для защиты прав жителей СНТ.

