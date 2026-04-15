Синоптик объяснила, почему прогнозы погоды в разных приложениях различаются

15 апреля 2026, 09:34, ИА Амител

Дождь / Фото: amic.ru

Каждое научное учреждение пользуется разными моделями сбора прогноза погоды, поэтому данные в приложениях могут отличаться. Об этом РИА Новости сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По словам синоптика, расхождения в прогнозах на первые сутки обычно минимальны, но они все же есть. Причина в том, что у каждого гидрометеорологического центра свои особенности вычислительных схем и уравнений. А насколько точно они работают, показывает только время.

Макарова также подчеркнула, что любой прогноз несет в себе элемент неопределенности. Поэтому нельзя утверждать, какие приложения правдивые, а какие — нет. Даже лучшие модели не гарантируют абсолютной точности из-за сложности и изменчивости атмосферных процессов.

