Авто с пробегом: как правильно выбрать и где купить

Покупатели авто на вторичном рынке смотрят, прежде всего, на год выпуска понравившейся машины. И это действительно важно — «возраст» сильно влияет на её эксплуатационные качества. Разберёмся, как именно, и на что нужно обратить внимание при покупке б/у автомобиля.

Как выбрать б/у автомобиль?

Сейчас цены на российские автомобили с пробегом не намного ниже, чем на импортные. Например, «Ладу Гранту» 2013-2015 годов выпуска продают в среднем за 500 тысяч рублей. За те же деньги можно купить иномарку 2005-2007 годов выпуска. Поэтому в вопросе «отечественный или импортный» можете опираться только на свои предпочтения. Намного важнее обратить внимание на технические характеристики и ликвидность.

«Задумываясь над тем, какой автомобиль купить на „вторичке“, нужно быть готовым к тому, что он потребует финансовых вложений. С возрастом машины, независимо от пробега, первыми в негодность приходят детали, сделанные из резины: сайлентблоки, втулки, пыльники, ремни. Именно их придётся менять почти сразу после покупки», — объяснил генеральный директор Podberi-Auto.Ru Никита Орлов.

Эксперт не советует выбирать машину, которой более десяти лет, если вы не уверены в её истории. Во-первых, вы не узнаете, хорошо ли обслуживали авто бывшие владельцы. Во-вторых, к такому возрасту, независимо от пробега, обычно начинаются поломки, которых «ничего не предвещало».

«Оптимальный возраст авто с пробегом максимум может составлять два-три года с момента начала эксплуатации: предыдущий собственник уже вылечил „болячки“, но сама машина отлично выглядит и имеет нормальное техническое состояние», — подчеркнул Орлов.

Где можно купить авто с пробегом?

Купить машину б/у можно через агрегатор автомобильных объявлений «Автокод Поиск». Он показывает предложения со всех досок: «Авто.ру», «Дром», «Юла», «Авито Авто», «Автокод Объявления». Вы сможете сравнить предложения и решить, где лучше купить б/у автомобиль.

Для поиска авто нужно задать регион и параметры автомобиля. Например, Honda CR-V 2005-2012 года выпуска.

Сервис подгрузил 5 588 предложений. В выдаче отобразилось, где, с каким количеством владельцев, пробегом, мотором и коробкой продаются авто и сколько они стоят.

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