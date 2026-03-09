НОВОСТИПроисшествия

"Проехал мимо". На Алтае водитель бросил купившую билеты женщину с детьми на остановке

Деньги за билеты вернули, но удержали комиссию 1200 рублей

09 марта 2026, 19:05, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru
Автобус / Фото: amic.ru

Жительница Онгудая Ольга с мамой и двумя детьми пяти и восьми лет пришла на остановку в Манжероке за час до отправления автобуса Онгудай — Барнаул. Однако примерно в 11:45, за несколько минут до рейса, автобус проехал мимо, даже не притормозив.

Как рассказала женщина "Алтапрессу", на этот рейс были куплены билеты с посадкой в Манжероке. Водитель проигнорировал остановку, хотя обязан был остановиться.

Когда Ольга попыталась разобраться, на автовокзале ей не дали контактов перевозчика. В справочной барнаульского автовокзала заявили, что водитель "не отмечался". Диспетчер Автоколонны № 9 лишь заметил, что такие ситуации иногда случаются.

Сервис продажи вернул деньги за билеты, но удержал комиссию — 1200 рублей. Женщина настаивает, что компенсировать потери должен перевозчик.

«Автобус проехал мимо раньше времени, зная, что у него проданы билеты от этой остановки, и никто в этом не виноват», — возмущается Ольга.

Барнаул Происшествия Республика Алтай

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

19:42:36 09-03-2026

зная, что у него проданы билеты от этой остановки------- он точно знал, что у него)) проданы билеты?..

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

19:43:48 09-03-2026

1. водитель должен отмечаться
2. за что удержали комиссию 1200 ?
--------------------------
пояснительная бригада уже выехала ?

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:52:33 09-03-2026

если бы мы знали что произошло но мы не знаем что произошло

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:58:10 09-03-2026

летом ездили с новосибирска в барнаул официальным автобусом от автовокзала, рейс отменили, но при сдаче билетов тоже удержали комиссию

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:17:09 10-03-2026

Водителя на колышек на пару часиков. Если осознает и компенсирует компенсацию и моральный ущерб, можно снять. Если нет, путь на колышке сидит до просветления.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:28 10-03-2026

Ладно бабы с детьми, а если командированный остался без жилья и денег, а этот автобус последний на сегодня? Наказать нужно строго виновного, и это не обязательно водитель.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:53 10-03-2026

Гость (12:17:28 10-03-2026) Ладно бабы с детьми, а если командированный остался без жиль... что за нелюдь....который так рассуждает цинично про ДЕТЕЙ!

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:31 10-03-2026

Гость (14:04:53 10-03-2026) что за нелюдь....который так рассуждает цинично про ДЕТЕЙ!... И что дети? Хочу еду, хочу не еду. Развернулись, пошли домой в тепло, завтра уедут. Яжмамки одолели....

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:42:36 10-03-2026

да на этом автовокзале концов не найдешь! Только и успевают вопить: водитель частный выбор опасный.. У нас багаж потеряли - водитель не закрыл люк и вещи выпали по дороге. Какие-то мешки, чемоданы нашли, а нашу сумку - нет. Так тоже - автовокзал умыл ручки, хоть автобус был официальный, а с перевозчиком мы судились год... удоды... перевозчик потом и за багаж, и компенсацию выплатил, и судебные издержки, и адвокатессе своей троекратно..

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров