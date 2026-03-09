"Проехал мимо". На Алтае водитель бросил купившую билеты женщину с детьми на остановке

Деньги за билеты вернули, но удержали комиссию 1200 рублей

09 марта 2026, 19:05, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru

Жительница Онгудая Ольга с мамой и двумя детьми пяти и восьми лет пришла на остановку в Манжероке за час до отправления автобуса Онгудай — Барнаул. Однако примерно в 11:45, за несколько минут до рейса, автобус проехал мимо, даже не притормозив.

Как рассказала женщина "Алтапрессу", на этот рейс были куплены билеты с посадкой в Манжероке. Водитель проигнорировал остановку, хотя обязан был остановиться.

Когда Ольга попыталась разобраться, на автовокзале ей не дали контактов перевозчика. В справочной барнаульского автовокзала заявили, что водитель "не отмечался". Диспетчер Автоколонны № 9 лишь заметил, что такие ситуации иногда случаются.

Сервис продажи вернул деньги за билеты, но удержал комиссию — 1200 рублей. Женщина настаивает, что компенсировать потери должен перевозчик.