"Проехал мимо". На Алтае водитель бросил купившую билеты женщину с детьми на остановке
Деньги за билеты вернули, но удержали комиссию 1200 рублей
09 марта 2026, 19:05, ИА Амител
Жительница Онгудая Ольга с мамой и двумя детьми пяти и восьми лет пришла на остановку в Манжероке за час до отправления автобуса Онгудай — Барнаул. Однако примерно в 11:45, за несколько минут до рейса, автобус проехал мимо, даже не притормозив.
Как рассказала женщина "Алтапрессу", на этот рейс были куплены билеты с посадкой в Манжероке. Водитель проигнорировал остановку, хотя обязан был остановиться.
Когда Ольга попыталась разобраться, на автовокзале ей не дали контактов перевозчика. В справочной барнаульского автовокзала заявили, что водитель "не отмечался". Диспетчер Автоколонны № 9 лишь заметил, что такие ситуации иногда случаются.
Сервис продажи вернул деньги за билеты, но удержал комиссию — 1200 рублей. Женщина настаивает, что компенсировать потери должен перевозчик.
«Автобус проехал мимо раньше времени, зная, что у него проданы билеты от этой остановки, и никто в этом не виноват», — возмущается Ольга.
19:42:36 09-03-2026
зная, что у него проданы билеты от этой остановки------- он точно знал, что у него)) проданы билеты?..
19:43:48 09-03-2026
1. водитель должен отмечаться
2. за что удержали комиссию 1200 ?
пояснительная бригада уже выехала ?
20:52:33 09-03-2026
если бы мы знали что произошло но мы не знаем что произошло
20:58:10 09-03-2026
летом ездили с новосибирска в барнаул официальным автобусом от автовокзала, рейс отменили, но при сдаче билетов тоже удержали комиссию
00:17:09 10-03-2026
Водителя на колышек на пару часиков. Если осознает и компенсирует компенсацию и моральный ущерб, можно снять. Если нет, путь на колышке сидит до просветления.
12:17:28 10-03-2026
Ладно бабы с детьми, а если командированный остался без жилья и денег, а этот автобус последний на сегодня? Наказать нужно строго виновного, и это не обязательно водитель.
14:04:53 10-03-2026
Гость (12:17:28 10-03-2026) Ладно бабы с детьми, а если командированный остался без жиль... что за нелюдь....который так рассуждает цинично про ДЕТЕЙ!
15:40:31 10-03-2026
Гость (14:04:53 10-03-2026) что за нелюдь....который так рассуждает цинично про ДЕТЕЙ!... И что дети? Хочу еду, хочу не еду. Развернулись, пошли домой в тепло, завтра уедут. Яжмамки одолели....
12:42:36 10-03-2026
да на этом автовокзале концов не найдешь! Только и успевают вопить: водитель частный выбор опасный.. У нас багаж потеряли - водитель не закрыл люк и вещи выпали по дороге. Какие-то мешки, чемоданы нашли, а нашу сумку - нет. Так тоже - автовокзал умыл ручки, хоть автобус был официальный, а с перевозчиком мы судились год... удоды... перевозчик потом и за багаж, и компенсацию выплатил, и судебные издержки, и адвокатессе своей троекратно..