Из-за слишком снежной зимы россияне стали меньше покупать машины, считает эксперт

Одной из причин стала снежная зима — машины просто некуда было ставить

09 марта 2026, 21:01, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин в беседе с РИА Новости назвал основные факторы, повлиявшие на снижение продаж новых машин в начале 2026 года.

По его словам, январь и февраль показали сокращение, хотя в конце прошлого года рынок поддержал отложенный спрос. Неожиданным тормозом стала снежная зима.

«Такой снежной зимы, когда просто некуда поставить автомобиль во двор, давно не было. Зима стала дополнительным фактором в снижении продаж», — пояснил эксперт.

Подщеколдин рассчитывает, что по итогам 2026 года объемы продаж останутся на уровне прошлого года — резкого роста не ожидается. Поддержать рынок могло бы снижение ключевой ставки хотя бы до 12%.