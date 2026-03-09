Из-за слишком снежной зимы россияне стали меньше покупать машины, считает эксперт
Одной из причин стала снежная зима — машины просто некуда было ставить
09 марта 2026, 21:01, ИА Амител
Президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин в беседе с РИА Новости назвал основные факторы, повлиявшие на снижение продаж новых машин в начале 2026 года.
По его словам, январь и февраль показали сокращение, хотя в конце прошлого года рынок поддержал отложенный спрос. Неожиданным тормозом стала снежная зима.
«Такой снежной зимы, когда просто некуда поставить автомобиль во двор, давно не было. Зима стала дополнительным фактором в снижении продаж», — пояснил эксперт.
Подщеколдин рассчитывает, что по итогам 2026 года объемы продаж останутся на уровне прошлого года — резкого роста не ожидается. Поддержать рынок могло бы снижение ключевой ставки хотя бы до 12%.
21:23:46 09-03-2026
Бред!
21:43:47 09-03-2026
Это серьезно или первое апреля
22:02:06 09-03-2026
Большего бреда придумать нельзя, реальность в том что ценник своими усилиями накрутили.
22:49:26 09-03-2026
" Зима стала дополнительным фактором в снижении продаж», — пояснил эксперт."---------- Зачем врать? У большинства денег нет, а воры за того парня покупать не будут.
23:08:50 09-03-2026
А может из-за бесконечно дорожающих страховок и ГСМ?
00:04:38 10-03-2026
Таких экспертов надо на экспертизу психиатрическую отправлять
00:24:59 10-03-2026
ну если пузотерки покупать - то конечно они не продаются. Вы посмотрите какие КАКИЕ машины ездят в снег и заносы - джипаки высокие резвые, остальные в пролете))) То же самое в ливень летом. Пузоретка микро - в принципе НЕ средство передвижения, в критический момент некомфортный она никуда не годится. Покупайте высокие крепкие машины 4 вд
09:58:21 10-03-2026
Гость (00:24:59 10-03-2026) ну если пузотерки покупать - то конечно они не продаются. Вы... Ну да, ну да и заправляй ее только успевай...Дорого содержать большую машину)))В городе должно быть комфортно всем участникам движения. В цивилизованном мире используются для города малолитражки или ОТ. Многие знакомые имеют две машины-внедорожник и малолитражка для города. Но это не всем по карману. Другое дело, что порой по городу ехать приходится,как по бездорожью...Вон эта вечная яма на Северо-Западной-Юрина в последние дни просто всю полосу заняла, скоро колодец сам по себе сложится вниз))) Да и другие дороги тоже не очень..зимой так вообще низким машинам сложно с парковкой, ну тут уж у кого на что хватило.
11:07:49 10-03-2026
Гость (00:24:59 10-03-2026) ну если пузотерки покупать - то конечно они не продаются. Вы... Зато когда смотрю на мгновенный расход топлива, стоя в пробке, сердце кровью обливается ((( накладно, однако,для кошелька и экологии. А по сугробам да, в кайф.
15:09:18 10-03-2026
Гость (00:24:59 10-03-2026) ну если пузотерки покупать - то конечно они не продаются. Вы... Колхозник на патриоте или шевроле нива заехал?
02:15:53 10-03-2026
Инфляцию в стране утилизируют через бетон и авто, вот и весь секрет...
05:32:56 10-03-2026
Надоели эти глупые иксперды...
06:37:46 10-03-2026
Уа-ха-ха! Заявления таких "икспердов" размещайте пожалуйста в рубрике "Цирк и клоуны"!
07:27:26 10-03-2026
Гость (06:37:46 10-03-2026) Уа-ха-ха! Заявления таких "икспердов" размещайте пожалуйста ... часть новостей тут надо туда же👆
07:26:02 10-03-2026
Я бы еще добавил: из-за слишком снежной в Антарктиде!!!
08:46:34 10-03-2026
Иксперд в Тае проживает зимой?
09:45:14 10-03-2026
Так вот оно что. А я то думал утильсбор, ключевая ставка, инфляция, страховка, обнищание населения... А во всем виноват СНЕГ!
10:10:32 10-03-2026
Гость (09:45:14 10-03-2026) Так вот оно что. А я то думал утильсбор, ключевая ставка, ин... есть такое редкое погодное явление
11:14:34 10-03-2026
Мне из-за этой снежной зимы, будь она неладна, за квартиру пришлось в два раза больше платить, и в три раза меньше есть.
15:20:25 10-03-2026
в окно выгляните, шпециалисты. машин скаждым днем все больше. порбки все длиньше. ни кто ничего не перестал покупать, сказочники. Зима им виновата, ага конечно.