Над Россией сбили более сотни украинских дронов за ночь
Основной удар приняли Брянская область и Крым
09 марта 2026, 22:00, ИА Амител
В ночь на 9 марта Волгоградская область вновь оказалась под ударом украинских беспилотников. Как сообщает Минобороны, с 23:00 8 марта до 07:00 9 марта средства ПВО сбили более сотни дронов над территорией России, пишут novostivolgograda.ru.
Больше всего пострадала Брянская область — там уничтожено 54 БПЛА. В Крыму ликвидировали 47 беспилотников, на Кубани — 16, в Калужской области — 11, в Новгородской — 8, в Белгородской — 5.
Еще четыре дрона сбили над Черным морем и в Смоленской области, три — в Адыгее, по два — в Ростовской области и над Азовским морем. Одиночные цели подавлены в Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областях.
В ночь на 4 марта Волгоград уже переживал массовую атаку — тогда зафиксировали около 20 беспилотников и объявляли ракетную опасность. Сирены и взрывы вызвали у жителей сильнейший стресс.
06:18:40 10-03-2026
Страшно представить. А если запустят миллион дронов? Технологии позволяют.