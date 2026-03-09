Над Россией сбили более сотни украинских дронов за ночь

Основной удар приняли Брянская область и Крым

09 марта 2026, 22:00, ИА Амител

В ночь на 9 марта Волгоградская область вновь оказалась под ударом украинских беспилотников. Как сообщает Минобороны, с 23:00 8 марта до 07:00 9 марта средства ПВО сбили более сотни дронов над территорией России, пишут novostivolgograda.ru.

Больше всего пострадала Брянская область — там уничтожено 54 БПЛА. В Крыму ликвидировали 47 беспилотников, на Кубани — 16, в Калужской области — 11, в Новгородской — 8, в Белгородской — 5.

Еще четыре дрона сбили над Черным морем и в Смоленской области, три — в Адыгее, по два — в Ростовской области и над Азовским морем. Одиночные цели подавлены в Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областях.

В ночь на 4 марта Волгоград уже переживал массовую атаку — тогда зафиксировали около 20 беспилотников и объявляли ракетную опасность. Сирены и взрывы вызвали у жителей сильнейший стресс.