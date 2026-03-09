13 человек отравились хлором в бассейне в Башкирии

После купания посетители почувствовали недомогание

09 марта 2026, 19:32, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Стерлитамаке в банном комплексе 13 человек отравились парами хлора во время купания. ЧП произошло днем 8 марта, сообщает mkset.ru со ссылкой на прокуратуру Башкирии.

Среди пострадавших — девять детей. Десятилетний мальчик госпитализирован, остальных после осмотра отпустили домой на амбулаторное лечение.

Предварительная причина — пары хлора, используемого для обеззараживания воды в бассейне.

На месте работают сотрудники прокуратуры и следователи. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Специалисты берут пробы воды, опрашивают персонал и проверяют документацию.