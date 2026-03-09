13 человек отравились хлором в бассейне в Башкирии
После купания посетители почувствовали недомогание
09 марта 2026, 19:32, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Стерлитамаке в банном комплексе 13 человек отравились парами хлора во время купания. ЧП произошло днем 8 марта, сообщает mkset.ru со ссылкой на прокуратуру Башкирии.
Среди пострадавших — девять детей. Десятилетний мальчик госпитализирован, остальных после осмотра отпустили домой на амбулаторное лечение.
Предварительная причина — пары хлора, используемого для обеззараживания воды в бассейне.
На месте работают сотрудники прокуратуры и следователи. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Специалисты берут пробы воды, опрашивают персонал и проверяют документацию.
