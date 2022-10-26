Автоцентры в Барнауле стали продавать больше автомобилей с пробегом

Автоцентр АНТ расширил направление продаж и обслуживания автомобилей с пробегом. Клиентам предоставляют полный цикл услуг: продажу б/у авто, оценку и выкуп таких машин, а также Trade-in (обмен вашего авто на модель с пробегом).

Чтобы ежедневно пополнять ассортимент автомобилей с пробегом, Автоцентр АНТ запустил выгодную услугу — выкуп автомобиля за один день. Это быстро и просто: клиент получит полный расчёт наличными или на карту в день обращения. Автоцентр выкупает любые транспортные средства без ограничений по состоянию: целые, побывавшие в дорожно-транспортном происшествии, а также купленные в кредит.

Фото: автоцентр АНТ

Автоцентр АНТ гарантирует юридическую чистоту сделки, бесплатную оценку автомобиля и выкуп его по рыночной стоимости. При этом сделку на всех этапах сопровождает персональный менеджер.

Клиенты могут посмотреть ассортимент автомобилей с пробегом на сайте ant22.ru, а затем подъехать в любой Автоцентр АНТ и лично оценить понравившиеся машины.

Автоцентр даёт гарантию два года на автомобили с пробегом. Благодаря тщательной диагностике и подготовке каждой машины, программа обеспечивает уверенность в его отличном техническом состоянии.

Фото: Автоцентр АНТ

Чтобы оценить свою машину или получить консультацию по автомобилю с пробегом, звоните по номеру 8 (3852) 282211 с 08:00 до 19:00 с понедельника по пятницу и с 09:00 до 14:00 — в субботу и воскресенье.

Автоцентр АНТ

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 251д и Павловский тракт, 249е

Тел.:8 (3852) 282211

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