Как новая. Автосалон «Сибирь Авто» меняет культуру покупки автомобилей с пробегом

Покупка б/у автомобилей до сих пор у многих ассоциируется с перекупами, «серыми» дилерами и скрученным пробегом. Кажется, что это очень рискованное дело и нужно хорошо разбираться в автомобилях. Но на самом деле вторичный рынок авто активно развивается. Теперь приобрести «ласточку» с пробегом можно в салонах — почти таких же, как те, что продают новый транспорт от официального дилера. В Барнауле, например, это автосалон «Сибирь Авто».

«Сибирь Авто» зашёл на рынок в 2016 году, а уже в 2019-м у компании появилась собственная крытая выставочная площадка вместимостью до 200 транспортных средств. Сейчас это один из крупнейших автосалонов Сибирского региона. Здесь представлен большой выбор бюджетных автомобилей: японские, европейские, корейские и российские — всего более 140 машин. Каждая — исправная, чистая, сияющая, проверенная технически и юридически и полностью готовая к передаче новому владельцу.

Фото: ООО «Сибирь Авто»

«Все автомобили проходят тщательную подготовку к продаже — химчистку, полировку, удаление вмятин. Открывая дверь, вы не чувствуете запахов прошлого владельца — машина как новая», — рассказали в автосалоне.

Честность и открытость — одни из главных приоритетов компании. Здесь вы сможете осматривать машину столько времени, сколько вам понадобится, а если хотите — и съездить на ней в автосервис.

Кроме того, клиент «Сибирь-Авто» получает весь спектр услуг, которые могут понадобиться при покупке — тест-драйв, трейд-ин, кредитование.

Фото: ООО «Сибирь Авто»

«Если понравившийся автомобиль выходит за рамки бюджета, можно подать заявку и оформить кредит, пока вы пьёте вкусный кофе. Вы также можете приехать на своём старом автомобиле, выбрать новый среди из представленных в нашем салоне и поменяться. Раньше всё это было доступно только при покупке нового автомобиля», — добавили в «Сибирь Авто».

Фото: ООО «Сибирь Авто»

Салон «Сибирь Авто» также занимается выкупом автомобилей, в том числе срочным.

«Не нужно ждать, когда найдётся покупатель, особенно когда деньги требуются срочно. Мы предложим высокую цену за ваш автомобиль, быстро оформим документы. Сделка будет комфортной и безопасной для вас», — отметили в салоне.

Посмотреть каталог автомобилей в наличии можно на сайте «Сибирь Авто». Здесь же можно подать заявку на автокредит и узнать подробнее о других услугах автосалона. Также задать вопросы можно по телефону: +7-964-086-6635.

Команда «Сибирь Авто» / Фото: ООО «Сибирь Авто»

Салон автомобилей с пробегом ООО «Сибирь Авто»

Адрес: Барнаул, улица Малахова, 86В (ТРЦ «Весна»)

Тел.: 8(3852) 99-66-35

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