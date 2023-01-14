Участок трассы А-322 в Алтайском крае закрыли для всех видов транспорта

На дороге свирепствует метель

14 января 2023, 23:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае федеральную трассу А-322 закрыли для всех видов транспорта на участке от Сибирской Долины до Алейска. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Алтай", ограничение ввели 14 января с 21:30 из-за метели и плохой видимости.

По прогнозам синоптиков, в Алтайском крае сутки 15 января ожидаются снег, метели и усиление ветра до 17-22 м/с с порывами до 25-27 м/с. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов, а также по возможности воздержаться от поездок в других направлениях.

На федеральных трассах тем временем работает больше 120 единиц техники, патрульную снегоочистку ведут круглосуточно.

"Для автомобилистов подготовлены парковки на всей протяжённости автодороги возле объектов сервиса. Для большегрузного транспорта работают стоянки на 12-м километре (выезд из Барнаула), в Топчихе, Алейске, Шипуново и Поспелихе", – добавили в учреждении.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным трассам, а также сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам центра управления производством ФКУ Упрдор "Алтай": 8 (3852) 63-14-59, +7 (962) 815-98-69 (круглосуточно).