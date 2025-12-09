IT-специалисты стали самыми привлекательными партнерами для брака в России

Более высокий спрос к представителям этой профессии сформировался еще во времена пандемии

09 декабря 2025, 15:05, ИА Амител

Программист / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Профессионалы в области информационных технологий все чаще рассматриваются как привлекательные кандидаты для долгосрочных отношений и создания семьи. Сексолог Ольга Кетоева поделилась этим наблюдением в беседе с изданием "Абзац".

Эксперт отметила, что первый подъем интереса к IT-специалистам произошел в период пандемии, когда возможность удаленной работы давала им больше свободы для личного общения и построения отношений. Сегодня эта тенденция стала еще более выраженной, во многом благодаря тому, что уходят в прошлое стереотипы о непривлекательности и необщительности этих мужчин.

«В прошлом бытовало мнение, что программист – это не всегда привлекательный человек, часто в очках, но со временем этот образ трансформировался, в том числе благодаря кинематографу. Фильмы, подобные "Пароль: "Рыба-меч", создали впечатление, что это привлекательные, успешные и интеллектуальные личности, обладающие сексуальностью», – пояснила Кетоева.

Специалист добавила, что, несмотря на возможную скромность в обществе, IT-специалисты часто обладают богатым воображением. Это воображение, по ее словам, может находить отражение и в интимной жизни.