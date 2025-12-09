НОВОСТИОбщество

IT-специалисты стали самыми привлекательными партнерами для брака в России

Более высокий спрос к представителям этой профессии сформировался еще во времена пандемии

09 декабря 2025, 15:05, ИА Амител

Программист / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Программист / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Профессионалы в области информационных технологий все чаще рассматриваются как привлекательные кандидаты для долгосрочных отношений и создания семьи. Сексолог Ольга Кетоева поделилась этим наблюдением в беседе с изданием "Абзац".

Эксперт отметила, что первый подъем интереса к IT-специалистам произошел в период пандемии, когда возможность удаленной работы давала им больше свободы для личного общения и построения отношений. Сегодня эта тенденция стала еще более выраженной, во многом благодаря тому, что уходят в прошлое стереотипы о непривлекательности и необщительности этих мужчин.

«В прошлом бытовало мнение, что программист – это не всегда привлекательный человек, часто в очках, но со временем этот образ трансформировался, в том числе благодаря кинематографу. Фильмы, подобные "Пароль: "Рыба-меч", создали впечатление, что это привлекательные, успешные и интеллектуальные личности, обладающие сексуальностью», – пояснила Кетоева.

Специалист добавила, что, несмотря на возможную скромность в обществе, IT-специалисты часто обладают богатым воображением. Это воображение, по ее словам, может находить отражение и в интимной жизни.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

15:49:34 09-12-2025

Это воображение, по ее словам, может находить отражение и в интимной жизни/// Сделайте запрос на генерацию такого изображения ИИ, и прикрепите к новости, интересно посмотреть))

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:13:24 09-12-2025

Печальные критерии выбора супруга

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:02:51 09-12-2025

бабская логика: айтишник = мноха денех

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
.

17:46:22 09-12-2025

И зачем успешным и интеллектуальным личностям эта изначально проигрышная затея?

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:04:13 09-12-2025

. (17:46:22 09-12-2025) И зачем успешным и интеллектуальным личностям эта изначально... ААААААа там не ФФФсе успешные и интеллектуальные)))), там такие дегроданты есть)

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:29 10-12-2025

гость (21:04:13 09-12-2025) ААААААа там не ФФФсе успешные и интеллектуальные)))), там т... Да всяких хватает :-)

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:35:39 10-12-2025

. (17:46:22 09-12-2025) И зачем успешным и интеллектуальным личностям эта изначально... Там столько же интеллектуалов, как и в любой другой профессии, где преобладает умственный труд. Значительное количество ограниченных вообще, но профессиональных в своей области

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
.

15:25:43 10-12-2025

оркестр вжарил Мендельсона  * перед глазами пронеслась  * вся жизнь, стратегия, стрелялки  * тут распишитесь, кольца, ВСЕ

  Нравится
Ответить
