IT-специалисты стали самыми привлекательными партнерами для брака в России
Более высокий спрос к представителям этой профессии сформировался еще во времена пандемии
09 декабря 2025, 15:05, ИА Амител
Профессионалы в области информационных технологий все чаще рассматриваются как привлекательные кандидаты для долгосрочных отношений и создания семьи. Сексолог Ольга Кетоева поделилась этим наблюдением в беседе с изданием "Абзац".
Эксперт отметила, что первый подъем интереса к IT-специалистам произошел в период пандемии, когда возможность удаленной работы давала им больше свободы для личного общения и построения отношений. Сегодня эта тенденция стала еще более выраженной, во многом благодаря тому, что уходят в прошлое стереотипы о непривлекательности и необщительности этих мужчин.
«В прошлом бытовало мнение, что программист – это не всегда привлекательный человек, часто в очках, но со временем этот образ трансформировался, в том числе благодаря кинематографу. Фильмы, подобные "Пароль: "Рыба-меч", создали впечатление, что это привлекательные, успешные и интеллектуальные личности, обладающие сексуальностью», – пояснила Кетоева.
Специалист добавила, что, несмотря на возможную скромность в обществе, IT-специалисты часто обладают богатым воображением. Это воображение, по ее словам, может находить отражение и в интимной жизни.
15:49:34 09-12-2025
Это воображение, по ее словам, может находить отражение и в интимной жизни/// Сделайте запрос на генерацию такого изображения ИИ, и прикрепите к новости, интересно посмотреть))
16:13:24 09-12-2025
Печальные критерии выбора супруга
17:02:51 09-12-2025
бабская логика: айтишник = мноха денех
17:46:22 09-12-2025
И зачем успешным и интеллектуальным личностям эта изначально проигрышная затея?
21:04:13 09-12-2025
. (17:46:22 09-12-2025) И зачем успешным и интеллектуальным личностям эта изначально... ААААААа там не ФФФсе успешные и интеллектуальные)))), там такие дегроданты есть)
09:43:29 10-12-2025
гость (21:04:13 09-12-2025) ААААААа там не ФФФсе успешные и интеллектуальные)))), там т... Да всяких хватает :-)
15:35:39 10-12-2025
. (17:46:22 09-12-2025) И зачем успешным и интеллектуальным личностям эта изначально... Там столько же интеллектуалов, как и в любой другой профессии, где преобладает умственный труд. Значительное количество ограниченных вообще, но профессиональных в своей области
15:25:43 10-12-2025
оркестр вжарил Мендельсона * перед глазами пронеслась * вся жизнь, стратегия, стрелялки * тут распишитесь, кольца, ВСЕ