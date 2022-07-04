БГЭС продлила акцию «Подпишись на электронную квитанцию и получи бонус 1000 рублей»

Акция БГЭС «Подпишись на электронную квитанцию и получи бонус 1000 рублей» продлена до 30 июля. Барнаульская горэлектросеть предоставила абонентам дополнительный месяц, чтобы они могли перейти с привычных бумажных квитанций на электронные.

Своё решение в компании объясняют DDos-атаками, которым подвергся сайт БГЭС в конце июня. Из-за них была замедлена работа Личного кабинета абонентов, что стало препятствием для желающих принять участие в акции, говорят в компании. В горэлектросеть стали поступать жалобы, на которые компания отреагировала и продлила сроки акции.

В БГЭС подчёркивают, что в настоящее время предприняты все необходимые меры, чтобы защитить официальный сайт от возможного внешнего воздействия.

Новости

Общество БГЭС разыграет 100 призов по 1000 рублей за подписку на электронные квитанции

Напомним, по условиям акции барнаульцы, которые с 14 мая по 30 июля подпишутся через Личный кабинет БГЭС на электронные квитанции, будут автоматически зарегистрированы, как её участники. Для этого необходимо во вкладке «Мои лицевые счета» поставить галочку напротив графы «Даю согласие на условия получения квитанции на e-mail». Подписаться можно через Личный кабинет на сайте Барнаульской горэлектросети или в мобильном приложении.

Итоги акции будут подведены до 31 августа. Бонусы вручат победителям до 5 сентября. Их компания перечислит на лицевые счета абонентов. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте компании.

В компании отмечают, что электронные квитанции — это современный, надёжный и оперативный способ получать платёжные документы:

— квитанция на e-mail имеет абсолютно такой же вид, как и её бумажный аналог, однако приходит гораздо быстрее;

— в электронной почте легче сохранить конфиденциальные данные абонента, постороннее лицо не сможет ознакомиться с состоянием ваших платежей;

— по электронным квитанциям легко оплачивать электроэнергию, они доступны в любом месте и с любого устройство с выходом в интернет;

— электронные квитанции невозможно потерять;

— можно оформить доставку электронных квитанций на один e-mail с разных адресов. В БГЭС отмечают, что это удобно, если вы владеете несколькими объектами недвижимости в Барнауле или, к примеру, оплачиваете коммунальные счета за пожилых родителей.