Барнаульцев приглашают на бесплатный показ фильма о страховых правах пострадавших в ДТП

Он пройдет в кинотеатре "Мир"

07 ноября 2025, 10:00, ИА Амител

Ольга Писанова / Фото: Александра Ларионова

11 ноября 2025 года в 18:30 в барнаульском кинотеатре "Мир" (площадь Победы, 1) пройдет бесплатный показ просветительского фильма "116119. Незавершенные маршруты". Мероприятие приурочили ко Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

О чем фильм?

Картина рассказывает о правах пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, чтобы помочь каждому получить необходимые знания для защиты своих интересов.

Фильм создан юристом-просветителем Ольгой Писановой и адресован всем участникам дорожного движения.

Как попасть на просмотр?

Вход свободный по бесплатным билетам, которые можно оформить по ссылке.

После просмотра зрители примут участие в интерактивном голосовании, смогут поделиться мнением и поддержать просветительский проект.

Показ фильма – часть мероприятий, которые проходят с 1 августа 2025 года в Алтайском крае в рамках проекта "Бережем жизнь вместе". Он помогает жителям региона, получившим травмы в ДТП, знать о своих страховых правах и оформлять полагающиеся им выплаты.

Кому положены страховые выплаты?

«Получить страховую выплату могут все пострадавшие, кроме виновного водителя. И даже если вы сейчас не знаете, виновны ли вы как пешеход, велосипедист или водитель СИМ, помните, вы имеете право на получение выплаты до 2 млн рублей», – рассказывает автор проекта.И уточняет, что начать оформлять первичную выплату можно сразу после происшествия и получить деньги в срок до 30 дней. Это право есть, потому что водитель, причастный к ДТП, купил страховой полис, в котором застрахована жизнь и здоровье каждого пострадавшего в ДТП на сумму до 500 тыс. рублей. Если пострадавший ехал в такси или общественном транспорте, то сумма выплаты увеличивается до 2 млн рублей.

Оформление выплат регулируют федеральные законы № 40 и 67.

Афиша предоставлена оранизаторами

Возрастное ограничение 12+