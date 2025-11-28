Барнаульцев приглашают на открытие нового магазина-барахолки "Твоя Полка"

Место, где можно не только купить, но и продать товары

"Твоя Полка" в Барнауле / Фото: Александр Нижегородцев

Уже в субботу, 29 ноября 2025 года, в Барнауле на проспекте Ленина начнет работу особенный магазин-барахолка "Твоя Полка". Это новая городская площадка, где каждый желающий может не только приобрести интересные вещи – игрушки ручной работы, сувениры, посуду, свечи и многое другое, но и стать продавцом, арендовав собственную полку.

Все полочки уже заполнены товаром. Каждый – интересная, диковинная вещица с душой и историей. Основные арендаторы магазина – мастера ручной работы, коллекционеры и частные продавцы, которые хотят подарить вторую жизнь редким, винтажным или просто хорошим вещам.

"Твоя Полка" в Барнауле / Фото: Александр Нижегородцев

Магазин-барахолка с нетерпением ждет своих первых покупателей. Придете?

"Твоя Полка"

Барнаул, проспект Ленина, 2

Группа в ВК

ИП Нижегородцев Александр Евгеньевич, ИНН 222261214129

