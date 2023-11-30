Барнаулец отдал мошеннице 20 тысяч рублей при продаже компьютера

Полицейские возбудили уголовное дело

30 ноября 2023, 11:45, ИА Амител

Компьютер / Фото: unsplash.com

Барнаулец разместил в интернете объявление о продаже компьютера и отдал мошеннице около 20 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, объявление молодой человек опубликовал на одном из сайтов, а вскоре в соцсети с ним связалась девушка. Она заявила о готовности приобрести устройство и предложила продолжить общение в мессенджере, где отправила продавцу ссылку с подтверждением оплаты.

"Потерпевший прошел по ссылке и ввел все данные своей банковской карты – реквизиты, номер и срок окончания действия. После чего в мобильное приложение ему поступило уведомление о списании с его карты денежных средств в размере около 20 тысяч рублей", – рассказали в полиции.

Горожанин сразу же написал девушке о ситуации, и та посоветовала обратиться в службу поддержки, отправив для этого новую ссылку. Пройдя по ней, молодой человек обнаружил, что она аналогична предыдущей и не стал снова вновь вводить данные карты.

Когда барнаулец решил прояснить ситуацию, "покупательница" удалила переписку. В итоге потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета.