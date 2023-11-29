Мошенники украли 2 млн рублей со счета умершей россиянки
Полицейские задержали подозреваемых и возбудили против них уголовное дело
29 ноября 2023, 11:31, ИА Амител
Полицейские Москвы раскрыли хищение порядка 2 млн рублей со счета умершей жительницы Зеленограда. Об этом пишет "МВД Медиа".
В 2020 году злоумышленники – сотрудники юридических фирм – узнали, что на банковском счете скончавшейся женщина имеется крупная сумма сбережений. Они задним числом оформили фиктивные договоры о предоставлении ей различных услуг, обратились в суд и взыскали мнимую задолженность.
В дальнейшем сотрудники отдела безопасности банка заметили подозрительную транзакцию и обратились в полицию. Правоохранители задержали двух подозреваемых – ими оказались жители Свердловской области 33 и 40 лет.
Возбуждено уголовное дело. Одного из фигурантов на время расследования заключили под стражу. Другому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий и залога.
11:39:34 29-11-2023
Получается покойная Ответчик.Как суд вынес решение и выдал исполнительный лист на покойника?
12:11:56 29-11-2023
Гость (11:39:34 29-11-2023) Получается покойная Ответчик.Как суд вынес решение и выдал и... Покойная Истец.
12:46:40 29-11-2023
Гость (11:39:34 29-11-2023) Получается покойная Ответчик.Как суд вынес решение и выдал и... Долги и с имущества покойного могут списываться, почему нет-то? Я удивлен другому, что вообще кого-то с таким мошенничеством поймали. Тут с живых списывают за несуществующие услуги и хрен вернешь, а покойник вообще молчит и не сопротивляется. Боюсь представить, сколько подобных мошенничеств на самом деле.
12:11:36 29-11-2023
Тоже увидел, что тут и к суду вопросы очень большие. Взыскал с умершей. Мог только с наследника
12:12:54 29-11-2023
Еще интересно какие услуги они на 2 ляма ей типа оказали, что суд не удивился
19:33:17 29-11-2023
Судов нет. Только судилище теперь