Мошенники украли 2 млн рублей со счета умершей россиянки

Полицейские задержали подозреваемых и возбудили против них уголовное дело

29 ноября 2023, 11:31, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Полицейские Москвы раскрыли хищение порядка 2 млн рублей со счета умершей жительницы Зеленограда. Об этом пишет "МВД Медиа".

В 2020 году злоумышленники – сотрудники юридических фирм – узнали, что на банковском счете скончавшейся женщина имеется крупная сумма сбережений. Они задним числом оформили фиктивные договоры о предоставлении ей различных услуг, обратились в суд и взыскали мнимую задолженность.

В дальнейшем сотрудники отдела безопасности банка заметили подозрительную транзакцию и обратились в полицию. Правоохранители задержали двух подозреваемых – ими оказались жители Свердловской области 33 и 40 лет.

Возбуждено уголовное дело. Одного из фигурантов на время расследования заключили под стражу. Другому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий и залога.