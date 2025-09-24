Барнаульская саблистка Мария Третьякова победила на всероссийском турнире в Казани
Успех фехтовальщиц стал особенно заметен благодаря тому, что в полуфинал турнира вышли сразу две представительницы региона
24 сентября 2025, 11:30, ИА Амител
Барнаульская саблистка Мария Третьякова одержала победу на всероссийских соревнованиях среди юниорок до 21 года, проходивших в Казани. Воспитанница тренера Валериана Феоктистова показала блестящий результат, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета, сообщает мэрия города.
Успех фехтовальщиц стал особенно заметен благодаря тому, что в полуфинал турнира вышли сразу две представительницы региона. Наряду с Третьяковой на медали претендовала Юлия Жданова из Краевой спортивной школы олимпийского резерва, тренирующаяся под руководством Данила Бубенчикова.
В решающих поединках Третьякова уверенно преодолела барьер полуфинала, обыграв новосибирскую спортсменку Алену Кузнецову со счетом 15:7. Жданова в своей полуфинальной встрече уступила Софье Новиковой с минимальным разрывом 14:15.
Финальный поединок между Третьяковой и Новиковой получился чрезвычайно напряженным и завершился с идентичным счетом 14:14, однако в решающей атаке победу одержала барнаульская саблистка – 15:14.
11:39:34 24-09-2025
Зачем им все эти навыки тыкать острой железякой в другого человека?
Это же холодное оружие по сути.
Нужно вообще дать правовую оценку необходимости самого наличия этого так называемого "вида спорта".
Ну и запретить по итогу.
11:47:32 24-09-2025
Гость (11:39:34 24-09-2025) Зачем им все эти навыки тыкать острой железякой в другого ...
Поздравляем, вы приняты в депутаты ГД!
12:28:25 24-09-2025
Гость (11:39:34 24-09-2025) Зачем им все эти навыки тыкать острой железякой в другого ... Тыкать в живого человека вообще аморально. Я в кино видел.