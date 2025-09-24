Барнаульская саблистка Мария Третьякова победила на всероссийском турнире в Казани

Успех фехтовальщиц стал особенно заметен благодаря тому, что в полуфинал турнира вышли сразу две представительницы региона

24 сентября 2025, 11:30, ИА Амител

Мария Третьякова победила на всероссийском турнире / Фото: Федерация фехтования России

Барнаульская саблистка Мария Третьякова одержала победу на всероссийских соревнованиях среди юниорок до 21 года, проходивших в Казани. Воспитанница тренера Валериана Феоктистова показала блестящий результат, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета, сообщает мэрия города.

Успех фехтовальщиц стал особенно заметен благодаря тому, что в полуфинал турнира вышли сразу две представительницы региона. Наряду с Третьяковой на медали претендовала Юлия Жданова из Краевой спортивной школы олимпийского резерва, тренирующаяся под руководством Данила Бубенчикова.

В решающих поединках Третьякова уверенно преодолела барьер полуфинала, обыграв новосибирскую спортсменку Алену Кузнецову со счетом 15:7. Жданова в своей полуфинальной встрече уступила Софье Новиковой с минимальным разрывом 14:15.

Финальный поединок между Третьяковой и Новиковой получился чрезвычайно напряженным и завершился с идентичным счетом 14:14, однако в решающей атаке победу одержала барнаульская саблистка – 15:14.