Барнаульский водоканал сменил номер для автоматической передачи показаний счетчиков

Прежний 99-50-55 отключат с 1 января 2026 года

Жителям Барнаула станет удобнее передавать показания приборов учета. "Росводоканал Барнаул" запустил новый номер телефона автоматического сервиса приема данных. Теперь сообщить цифры по количеству потребленных ресурсов можно, набрав 8 (3852) 571-100. Старый контакт 99-50-55 прекратит работу с 1 января 2026 года.

Зачем ввели новый номер?

Автоматический прием показаний входит в число самых востребованных способов у абонентов компании после личного кабинета системы "Город".

«Чтобы горожанам было еще удобнее передавать данные роботу по телефону, мы провели оптимизацию и запускаем новый номер с улучшенным качеством работы», – отмечает начальник центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" Наталья Семикрас.

По ее словам, остальные сервисы приема показаний продолжают работу без изменений.

Когда отправлять показания?

В компании советуют передавать данные каждый месяц с 20-го по 25-е число. Такой срок помогает точнее учитывать расход ресурса, а абонентам – держать под контролем коммунальные платежи и совершать их более выгодно.

Какие еще есть варианты?

Отправить показания счетчиков можно разными способами:

в личном кабинете сайта системы "Город";

по телефону 8 (3852) 43-22-22 (голосовой сервис);

по новому номеру 8 (3852) 571-100 (автоматический сервис);

через контакт-центр 8 (3852) 50-01-01 и 20-22-00 (далее нажать клавишу "2");

на сайте водоканала;

СМС на 8-903-767-2230;

в приложении "Мой водоканал".

А еще – лично в офисе обслуживания абонентов по адресу пр. Калинина, 116. Записаться на прием можно на сайте компании или по телефонам контакт-центра 500-101 и 202-200.

Как передать показания юрлицам?

Юридические лица тоже могут передавать сведения дистанционно. Для организаций и предпринимателей доступны личный кабинет для юрлиц, система электронного документооборота и отправка данных на электронную почту своего куратора.

