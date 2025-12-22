Барнаульский водоканал сменил номер для автоматической передачи показаний счетчиков
Прежний 99-50-55 отключат с 1 января 2026 года
22 декабря 2025, 13:15, ИА Амител erid: 2W5zFJHpY3z
Жителям Барнаула станет удобнее передавать показания приборов учета. "Росводоканал Барнаул" запустил новый номер телефона автоматического сервиса приема данных. Теперь сообщить цифры по количеству потребленных ресурсов можно, набрав 8 (3852) 571-100. Старый контакт 99-50-55 прекратит работу с 1 января 2026 года.
Зачем ввели новый номер?
Автоматический прием показаний входит в число самых востребованных способов у абонентов компании после личного кабинета системы "Город".
«Чтобы горожанам было еще удобнее передавать данные роботу по телефону, мы провели оптимизацию и запускаем новый номер с улучшенным качеством работы», – отмечает начальник центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" Наталья Семикрас.
По ее словам, остальные сервисы приема показаний продолжают работу без изменений.
Когда отправлять показания?
В компании советуют передавать данные каждый месяц с 20-го по 25-е число. Такой срок помогает точнее учитывать расход ресурса, а абонентам – держать под контролем коммунальные платежи и совершать их более выгодно.
Какие еще есть варианты?
Отправить показания счетчиков можно разными способами:
- в личном кабинете сайта системы "Город";
- по телефону 8 (3852) 43-22-22 (голосовой сервис);
- по новому номеру 8 (3852) 571-100 (автоматический сервис);
- через контакт-центр 8 (3852) 50-01-01 и 20-22-00 (далее нажать клавишу "2");
- на сайте водоканала;
- СМС на 8-903-767-2230;
- в приложении "Мой водоканал".
А еще – лично в офисе обслуживания абонентов по адресу пр. Калинина, 116. Записаться на прием можно на сайте компании или по телефонам контакт-центра 500-101 и 202-200.
Как передать показания юрлицам?
Юридические лица тоже могут передавать сведения дистанционно. Для организаций и предпринимателей доступны личный кабинет для юрлиц, система электронного документооборота и отправка данных на электронную почту своего куратора.
