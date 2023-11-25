Баскетболисты "Барнаула" дома проиграли подмосковным "Химкам"

Первая половина встречи завершилась в пользу алтайских баскетболистов, но потом гости перехватили преимущество

25 ноября 2023, 22:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Баскетболисты "Барнаула" дома проиграли лидеру. Матч чемпионата мужской Суперлиги против подмосковных "Химок" состоялся 25 ноября в барнаульском спорткомплексе "Победа" и завершился поражением хозяев с результатом 66:80.

Причем первая половина встречи завершилась в пользу алтайских баскетболистов – 45:36. Но после большого перерыва барнаульцы не сумели удержать преимущество в счете и позволили гостям переломить ход игры.

Провальной для хозяев стала заключительная четверть, которую подопечные Александра Герасимова проиграли – 9:26. При этом самым результативным в матче стал центровой "Барнаула" Алимджан Федюшин. Он набрал 19 очков. У "Химок" наибольший вклад в победу внес Илья Карпенков. У него 18 баллов за результативность.

Успех в Барнауле стал для подмосковных баскетболистов восьмым подряд в чемпионате Суперлиги. "Химки" занимают первое место в турнирной таблице. "Барнаул" опустился с третьей на пятую строку.

Следующий матч барнаульцы вновь проведут дома в следующую субботу, 2 декабря, против челябинского "Челбаскета".