Бастрыкин заинтересовался делом алтайского сироты, стоящего 12 лет в очереди на жилье

Следственное управление СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту нарушения прав мужчины

07 декабря 2025, 17:00, ИА Амител

Жилой дом в Барнауле / Фото: amic.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о многолетнем непредоставлении жилья сироте из Алтайского края. Мужчина сообщил, что стоит в очереди на квартиру с 2013 года, однако, несмотря на вступившее в силу судебное решение 2022 года, жилье ему так и не предоставили.

Как уточнили в информационном центре СК, сирота оставил комментарий в официальной соцсети ведомства, где рассказал о ситуации. По его словам, он включен в специализированную очередь на получение жилья уже более десяти лет. Хотя суд в 2022 году признал его право на квартиру, решение не исполняется, а обращения в различные инстанции результата не дали.

«Следственное управление СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту нарушения его прав. История привлекла внимание главы Следственного комитета», – отметили в ведомстве.

Бастрыкин поручил руководству регионального следственного управления доложить о ходе расследования и контролировать его выполнение. Центральный аппарат СК осуществляет надзор за исполнением поручения.