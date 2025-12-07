Бастрыкин заинтересовался делом алтайского сироты, стоящего 12 лет в очереди на жилье
Следственное управление СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту нарушения прав мужчины
07 декабря 2025, 17:00, ИА Амител
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о многолетнем непредоставлении жилья сироте из Алтайского края. Мужчина сообщил, что стоит в очереди на квартиру с 2013 года, однако, несмотря на вступившее в силу судебное решение 2022 года, жилье ему так и не предоставили.
Как уточнили в информационном центре СК, сирота оставил комментарий в официальной соцсети ведомства, где рассказал о ситуации. По его словам, он включен в специализированную очередь на получение жилья уже более десяти лет. Хотя суд в 2022 году признал его право на квартиру, решение не исполняется, а обращения в различные инстанции результата не дали.
«Следственное управление СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту нарушения его прав. История привлекла внимание главы Следственного комитета», – отметили в ведомстве.
Бастрыкин поручил руководству регионального следственного управления доложить о ходе расследования и контролировать его выполнение. Центральный аппарат СК осуществляет надзор за исполнением поручения.
17:34:35 07-12-2025
За 12 лет, можно уже половину ипотеки выплатить.
18:37:30 07-12-2025
Иванна (17:34:35 07-12-2025) За 12 лет, можно уже половину ипотеки выплатить.... А с судами законами дело приходилось иметь?
19:06:17 07-12-2025
Суды только Кудельман (Долина) помогать заточены.
21:46:28 07-12-2025
Трудные времена были, но подлые никогда.
11:30:08 08-12-2025
Гость (21:46:28 07-12-2025) Трудные времена были, но подлые никогда. ... в 90-е было больше справедливости , чем сейчас
и еще надежда была , которую теперь отняли
13:14:19 08-12-2025
Гость (11:30:08 08-12-2025) в 90-е было больше справедливости , чем сейчас и еще на... Гость, вы на сто процентов правы.
11:50:40 08-12-2025
Гость (21:46:28 07-12-2025) Трудные времена были, но подлые никогда. ...
Да уж прям. И в советские времена сиротам давали комнаты в бараках старых. А блатным их однокомнатные квартиры.
10:01:52 08-12-2025
Зато строят, стоят - элитное....если бы застройщики обязаны выделить н-ое количество квадратных метров муниципалитету, очередь бы двигалась, но нувориши в виде чиновников - не чисты
10:15:41 08-12-2025
Правовое государство?Всё для блага народа?