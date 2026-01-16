Билайн временно обнулил цену на "Чистый номер"

Абонентам предлагают сим-карту без цифрового прошлого для защиты от спама и мошенников

16 января 2026

Билайн обнулил стоимость "чистого номера" телефона, который ранее не использовался другими абонентами или организациями и, следовательно, не имеет чужого цифрового прошлого. Нулевая цена действует с 29 декабря 2025 года по 8 февраля 2026-го для "чистых номеров", не относящихся к категории красивых (количество ограничено). Услуга – часть стратегии по развитию сервисов, направленных на безопасность клиентов на всех этапах использования связи.

Сегодня телефонный номер все чаще становится цифровым идентификатором – его используют для входа в банковские приложения, государственные сервисы, социальные сети и многое другое. При этом весь рынок мобильной связи все еще насыщен телефонным спамом. Билайн стремится максимально защищать своих клиентов от этой проблемы – только в ноябре Билайн зафиксировал 132 млн спам-звонков, которые были совершены с 10,7 млн спам-номеров разных операторов. Это подчеркивает актуальность "чистого номера", который снижает риски еще на этапе покупки сим-карты.

"Чистый номер" позволяет избежать рисков и начать пользоваться связью с нулевой историей. Такой номер не связан с предыдущими владельцами, рекламными обзвонами, коллекторами или чужими аккаунтами в цифровых сервисах. Это особенно актуально для клиентов, приобретающих сим-карту ребенку, а также для пожилых родственников, которые становятся целью спамеров и мошенников.

«Номер телефона сегодня – ваш ключ ко множеству сервисов, и он должен быть по-настоящему вашим. "Чистый номер" – это старт с нуля: без чужих звонков, баз, аккаунтов и рисков для семьи – от детской сим до телефона пожилых родственников», – отметил директор по продуктовому маркетингу Билайна Алексей Карев.

Повышение доступности "чистого номера" стало частью комплексного подхода Билайна к безопасности клиентов. В него входят различные инструменты, защищающие клиентов автоматически и бесплатно, такие как:

система защиты от спама и мошенничества, определяющая нежелательные вызовы благодаря специальным алгоритмам;

маркировка входящих звонков, помогающая сразу понимать, кто звонит – потенциально опасный абонент или полезный контакт (например, служба доставки или банк);

антифишинговая защита, блокирующая переходы на вредоносные сайты.

Эффективность такого подхода подтверждена исследованием ООО "КомНьюс Груп", проведенным среди операторов "большой четверки": в рамках стресс-теста Билайн заблокировал 99% спам-звонков и подтвердил статус самого безопасного оператора*. "Чистый номер" дополняет эту систему, позволяя снизить потенциальные риски еще до начала использования связи.

*По результатам исследования ООО "КомНьюс Груп" среди четырех крупнейших российских операторов мобильной связи по критериям: эффективность блокировок нежелательных звонков; инструменты предупреждения и блокировки мошеннических звонков в мессенджерах и др. Исследование от 28.10.2025. Подробнее: comnews.ru.

