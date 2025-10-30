Билайн запустил распродажу 11.11 со скидками до 90% на смартфоны и гаджеты

В акции участвуют около 50 брендов

30 октября 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2VSb5yEFWkq

Девушка со смартфоном / Фото: Билайн

Билайн запускает ежегодную распродажу 11.11 – один из самых ожидаемых периодов осеннего шопинга. С 21 октября по 12 ноября 2025 года в интернет-магазине оператора доступны смартфоны, часы, наушники, колонки, аксессуары и другие устройства со скидками до 90%.

В акции участвуют более 50 мировых брендов, среди них: Samsung, Apple, Xiaomi, Realme, Infinix, Яндекс, JBL* и другие производители. Снижение цены действует напрямую – без промокодов, условий по тарифам или обязательной покупки дополнительных услуг. Клиенты могут сразу увидеть финальную стоимость устройства на витрине интернет-магазина.

В распродаже участвуют как актуальные модели, так и популярные устройства прошлых сезонов, которые можно выгодно приобрести. В числе предложений – флагманские смартфоны, смарт-часы со встроенными функциями здоровья, беспроводные наушники с шумоподавлением, умные колонки и аксессуары.

На странице "Старт распродажи 11.11 " в интернет-магазине Билайна товары можно сортировать по брендам, размеру скидки и категории. Количество устройств ограничено и может отличаться в зависимости от региона.

* Samsung (''Самсунг''); Apple (''Эппл''); Xiaomi (''Ксяоми''); Realme (''Риэлми''); Infinix (''Инфиникс''); JBL (''Джей-Би-Эл'')

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте beeline.ru. Москва, ОГРН 1027700166636

Реклама