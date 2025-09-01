Бийск выиграл 130 млн рублей на благоустройство бульвара 50-летия ВЛКСМ

Проект стал одним из 20 победителей всероссийского конкурса, поддержанного Фондом Мельниченко и СГК

01 сентября 2025, 10:00, ИА Амител

Победа Бийска в конкурсе Минстроя РФ / Фото: пресс-служба Фонда Мельниченко

Победителями X Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды и IV Конкурса для регионов ДФО Минстроя России стали 20 проектов благоустройства, подготовленных при поддержке Фонда Мельниченко и Сибирской генерирующей компании (СГК). В результате в различные регионы России привлекли около 2 млрд рублей, которые помогут сделать жизнь в городах и поселках еще комфортнее.

Алтайский край в списке победителей представляет Бийск. Из 9 тыс. бийчан 7,5 тыс. выбрали объектом для благоустройства бульвар 50-летия ВЛКСМ. В рамках масштабной реновации на бульваре обновят прогулочные зоны, создадут современные игровые площадки для детей, модернизируют остановочный комплекс, а также установят новую и надежную систему освещения и видеонаблюдения.

Достигнутый результат – это плодотворная совместная работа Минстроя РФ, правительства Алтайского края, администрации Бийска при поддержке Фонда Мельниченко, СГК и активного участия неравнодушных к судьбе города бийчан, отметил глава Бийска Виктор Щигрев.

Победа наукограда во всероссийском конкурсе по благоустройству позволила привлечь 130 млн рублей для реализации бийского проекта.

«Огромная работа, проведенная за последние несколько лет, помогла не только создать еще больше комфортных, безопасных и красивых пространств, но и получить значительный экономический и социальный эффект», – сказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

И отметил, что благодаря этому по всей стране ежегодно обновляют дворы, парки, скверы, набережные и пешеходные улицы, обустраивают детские и спортивные площадки, развивают исторические территории, восстанавливают объекты культурно-исторического наследия, воспитывают новое поколение архитекторов, градостроителей, проектировщиков, дизайнеров и урбанистов.

Всероссийский конкурс организует Минстрой России с 2018 года по поручению президента РФ и ежегодно объединяет ведущих экспертов в области архитектуры и градостроительной политики для определения сильнейших проектов по благоустройству.

«Высокая заинтересованность в результате и общий экспертный вклад специалистов Фонда Мельниченко, СГК и администрации города Бийска – ключевые факторы в победе проекта на конкурсе», – отметил генеральный директор АО "СГК-Алтай" Игорь Лузанов.

Реализацию проектов-победителей текущего года во всех регионах России наметили на 2026-2027 годы.