Бизнес заговорил. Как аудиологотип помогает выделиться на фоне конкурентов
Уникальные звуковые фрагменты становятся важной частью айдентики бренда
25 ноября 2025, 18:00
Бизнесу сегодня все сложнее: конкуренция растет, алгоритмы меняются, а удержание внимания клиента – настоящий вызов. С каждым годом увеличивается объем информации, который перегружает потребителя, что влияет на восприятие имиджевых сообщений.
Современная реклама требует не только постоянных затрат, но и регулярной донастройки. Яркие визуальные креативы, видео, баннеры и сторис – все это перестает восприниматься мозгом, и в результате эффективность рекламы снижается. Компании ищут способы пробиться сквозь "баннерную слепоту". Специалисты барнаульского коммуникационного агентства Zavod* предлагают новый способ взаимодействия с аудиторией – через звук.
Что такое аудиологотип и зачем он бизнесу?
«Аудиологотип – это короткий звуковой фрагмент, который моментально ассоциируется с брендом. Вспомните ta-dum у Netflix*, EA Sports – it’s in the game* или узнаваемую мелодию McDonald’s* – эти несколько секунд звучания запускают ассоциацию быстрее, чем большинство визуальных элементов. Как итог: вас буквально узнают с первых нот, и неважно, смотрит человек ролик или слушает рекламу на радио», – отмечает руководитель Коммуникационного агентства Zavod Надежда Клаус.
Это не просто джингл, а полноценный элемент айдентики, который создает эмоциональный якорь. Вы можете не помнить цвет кнопки или текст баннера, но услышите звук и сразу узнаете компанию. Причем эффект сработает, даже если вы не являетесь клиентом фирмы.
Как создать эффективный аудиологотип?
Чтобы аудио действительно запомнилось, необходимо соблюдать три ключевых принципа:
- длительность – достаточно 1-3 секунд;
- мелодия – должна быть простой и уникальной;
- настроение – соответствует архетипу бренда.
«Хороший звук не просто украшает рекламу. Он делает бренд узнаваемым с первой ноты. Если хотите выделиться среди конкурентов – вам точно нужен качественный аудиологотип», – подытоживает Надежда Клаус.
*Zavod ("Завод"); Netflix ("Нетфликс"); EA Sports – it’s in the game ("ИЭй Спортс – итс зе гейм"); ta-dum ("та-дам"); McDonald’s ("МакДоналс")
