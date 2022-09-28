Алтайские тренеры по бережливому производству приняли участие в федеральной конференции в Москве

Пятая, юбилейная Школа тренеров от Федерального центра компетенций «Применяй. Обучай. Совершенствуй» прошла в Москве с 20 по 22 сентября. Конференция собрала около 500 тренеров и инструкторов по бережливому производству из 63 регионов России. Алтайский край представляли тренеры предприятий — участников национального проекта «Производительность труда» (АО «Алтайвитамины», АО «Бийское производственное объединение „Сибприбормаш“», ООО «Сибэнергомаш — БКЗ») и РЦК Алтайского края.

В первый день работы Школы тренеров генеральный директор ФЦК Николай Соломон встретился с участниками конференции. Глава ФЦК отметил изменения, произошедшие на российском рынке из-за ухода многих зарубежных компаний, а также рассказал о роли ФЦК в вопросе импортозамещения.

«Мы сейчас помогаем тем предприятиям, чья продукция пользуется наибольшим спросом в силу возникших ограничений. Активно начинаем работать с авиастроительной отраслью, производителями автокомпонентов. Мы в короткие сроки помогаем компаниям увеличивать объёмы производства и продаж. За четыре года мы не раз доказывали эффективность применяемых нами методик и инструментов бережливого производства», — отметил Николай Соломон.

С 2018 года участниками Школы стали 2,5 тыс. сотрудников предприятий и РЦК. Программа обучения позволила получить дополнительные знания сразу по трём направлениям — применение, обучение и совершенствование навыков использования инструментов и методик бережливого производства.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку на участие можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

КАУ «АЦКР»