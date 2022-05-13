Криптоинвесторы по всему миру заработали $163 млрд в 2021 году

Криптоинвесторы за прошедший год заработали 163 миллиарда долларов. Это в четыре раза больше, чем в 2020-м. По оценке экспертов, такая доходность стала возможна благодаря ощутимым скачкам цен на биткоин и эфириум. Обе криптовалюты достигали исторического максимума прошлой осенью.

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Однако сейчас уже есть мнение, что из-за санкций против России биткоин подорожает до одного миллиона долларов. Основатель одной из криптобирж считает, что эмбарго на российские энергоресурсы повлечёт кризис и максимальную инфляцию в Европе и в США. Всё это подстегнёт спрос на золото и биткоины, в результате их курс стремительно полетит вверх.

Криптовалюта становится всё более популярной. Но, как заявляют эксперты, важно заходить в эту тему с умом, зная тонкости и нюансы, а во-вторых, уделить особое внимание безопасности торгов и хранению виртуальной валюты. Как это сделать, «Business FM Барнаул» рассказал специалист по криптовалюте Андрей Иванов:

«Первое — это купить новый ноутбук. Должен быть чистый ноутбук, с которого вы ещё никуда не заходили, не играли ни в какие игры, не заходили ни в какие почты. Второе — установить антивирус сразу же. Третье — установить брандмауэр. Четвёртое — установить VPN».

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Сколько жителей Алтайского края торгуют на крипторынке, никто не берётся сказать. Но в начале года звучала цифра, что во всём мире криптовалютами пользовались около 300 миллионов человек. В их распоряжении более шести тысяч различных видов криптовалют, а торги проходят более чем на 200 криптобиржах. И пока это не предел.