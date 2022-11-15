Осознанно к делу и к телу: в Барнауле пройдёт интенсив «Здоровый бизнес»

Здоровье — один из главных приоритетов современного человека. Всё больше людей стремятся осознанно подходить к своему образу жизни: правильно питаться, быть активными и контролировать уровень стресса. Но совмещать работу и здоровый образ жизни бывает непросто. Как всё успевать и при этом беречь себя, расскажут на интенсиве «Здоровый бизнес».

Мероприятие организует центр Prevent+ совместно с рестораном-поэмой «Живые души» для предпринимателей, менеджеров, директоров и всех, кто ежедневно переносит большие психические нагрузки. Эксперты — профессионалы в сфере бизнеса и медицины — расскажут:

— об особенностях физического и ментального здоровья;

— как «гореть», но не выгорать;

— как справляться со стрессом и фокусироваться на бизнес-целях.

Вас ждёт нетворкинг со спикерами и единомышленниками, а также полезный нутриобед от ресторана «Живые души».

Мероприятие пройдёт 17 ноября 2022 года с 11:00 до 16:00 по адресу: ул. Гоголя, 46а. Сбор гостей в 10:30. Стоимость — три тысячи рублей. Билеты можно приобрести через администраторов Prevent+ и ресторана «Живые души», по телефону 591-755 и в Direct @preventplus.

Подробнее можно узнать на сайте Prevent+.

ООО «5П-МЕДИЦИНА»