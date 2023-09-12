Центр колом. Вечерние пробки сковали улицы Барнаула

В центре города стоит почти все

12 сентября 2023, 18:20, ИА Амител

Фото: "Яндекс. Пробки"

Вечер в Барнауле начинается с традиционных пробок. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", интенсивность заторов на данный момент составляет восемь баллов.

Центр города стоит весь, по направлению к проспекту Строителей и на самом проспекте движение очень сильно затруднено.

Также формируется пробка на шоссе Ленточный бор по направлению к улице Власихинской.

Отдельные участки стоят на Попова, Власихинской, Малахова и других улицах.