Центр колом. Вечерние пробки сковали улицы Барнаула
В центре города стоит почти все
12 сентября 2023, 18:20, ИА Амител
Фото: "Яндекс. Пробки"
Вечер в Барнауле начинается с традиционных пробок. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", интенсивность заторов на данный момент составляет восемь баллов.
Центр города стоит весь, по направлению к проспекту Строителей и на самом проспекте движение очень сильно затруднено.
Также формируется пробка на шоссе Ленточный бор по направлению к улице Власихинской.
Отдельные участки стоят на Попова, Власихинской, Малахова и других улицах.
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