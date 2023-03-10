Число погибших при разрушительных землетрясениях в Турции превысило 47 тысяч

С момента катастрофы прошло больше месяца

10 марта 2023, 22:15, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал VICE News

Число жертв землетрясений в Турции превысило 47 тысяч человек, свыше 115 тысяч были спасены. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт ТАСС.

Напомним, 6 февраля в Турции зафиксировали землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали самыми сильными с 1939 года. 20-го числа на юго-востоке Турции произошли ещё два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8.

На этой неделе глава государства заявлял, что из-за катаклизма 230 тысяч зданий нельзя использовать. Из зоны бедствия в другие регионы вывезли свыше 3 млн человек.