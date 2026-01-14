Что смотрели, читали и слушали жители Алтайского края на новогодних каникулах?

Эксперты МТС изучили интересы клиентов в праздничные дни

14 января 2026, 14:30, ИА Амител

Семейная пара смотрит телевизор / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Специалисты холдинга "ON Медиа", входящего в группу компаний МТС, проанализировали контент жителей Алтайского края в период новогодних каникул с 31 декабря по 11 января. Эксперты выяснили, какие фильмы, сериалы, книги и музыкальные треки стали самыми востребованными в эти дни.

Кино и сериалы

По информации онлайн-кинотеатра "Кион", наибольший интерес у жителей региона вызвали новые российские проекты. В числе лидеров оказалась сказочная картина с Анной Пересильд "Алиса в Стране чудес". Также в топе просмотров – комедия о приключениях Екатерины II в современном Санкт-Петербурге "Шальная императрица" и сериал о бухгалтере, оказавшемся в теле терьера, "Жека Рассел".

Среди зарубежных работ первое место по числу просмотров заняла премьера 2025 года от Люка Бессона – фильм "Дракула". На второй строчке расположился популярный рождественский фильм "Один дома". Третью позицию заняла экранизация по произведению Стивена Кинга "Долгая прогулка".

Книги

В праздничные дни, по данным электронной библиотеки "Кион Строки", жители Алтайского края чаще всего выбирали произведения в жанре фантастики. Самым читаемым стал роман Яны Вагнер "Тоннель". На втором и третьем местах по популярности оказались книги Джорджа Вагнера в жанре эпического фэнтези – "Буря мечей" и "Битва королей".

Музыка

Если говорить о музыкальных предпочтениях, то в новогодние каникулы жители края чаще всего выбирали танцевальные композиции.

Самыми популярными треками стали "Худи" в исполнении Джигана, Artik & Asti* и Niletto*, песня "Под Новый год" от Betsy* и Ded M*, а также композиция "Банк", записанная Icegergert* и Zivert*.

* Artik ("Артик"); Asti ("Асти"); Niletto ("Нилетто"); Betsy ("Бетси"); Ded ("Дэд"); M ("Эм"); Icegergert ("Айсгергерт"); Zivert ("Зиверт")