Депутат Госдумы от Алтая Иван Лоор получил благодарность от президента Путина

Глава государства отметил активную законотворческую деятельность политика

14 января 2026, 20:00, ИА Амител

Депутат от Алтайского края Иван Лоор / Фото: "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы от Алтайского края Иван Лоор удостоен благодарности от президента РФ Владимира Путина. Российский лидер отметил его вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую работу, сообщает реготделение "Единой России".

Иван Лоор – член комитета Госдумы по аграрным вопросам. Его политическая карьера началась на местном уровне: он прошел путь от сельского депутата до спикера Алтайского краевого Законодательного собрания, а затем стал депутатом нижней палаты российского парламента.

В октябре 2025 года был во второй раз избран заместителем председателя Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ.