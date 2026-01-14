Депутат Госдумы от Алтая Иван Лоор получил благодарность от президента Путина
Глава государства отметил активную законотворческую деятельность политика
14 января 2026, 20:00, ИА Амител
Депутат Государственной Думы от Алтайского края Иван Лоор удостоен благодарности от президента РФ Владимира Путина. Российский лидер отметил его вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую работу, сообщает реготделение "Единой России".
Иван Лоор – член комитета Госдумы по аграрным вопросам. Его политическая карьера началась на местном уровне: он прошел путь от сельского депутата до спикера Алтайского краевого Законодательного собрания, а затем стал депутатом нижней палаты российского парламента.
В октябре 2025 года был во второй раз избран заместителем председателя Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ.
20:09:58 14-01-2026
Думаю для каждого жителя края ощутим неоценимый вклад депутат, в жизнь края и страны в целом
22:05:12 14-01-2026
Гость (20:09:58 14-01-2026) Думаю для каждого жителя края ощутим неоценимый вклад депут... Никогда не понимал это слово - неоценимый.
22:58:27 14-01-2026
Musik (22:05:12 14-01-2026) Никогда не понимал это слово - неоценимый. ... Оно означает, что сложно подобрать слова и до конца осознать всю глубину и масштаб
22:08:37 14-01-2026
Гость (20:09:58 14-01-2026) Думаю для каждого жителя края ощутим неоценимый вклад депут... Да уж
00:45:40 15-01-2026
он прошел путь от сельского депутата до спикера Алтайского краевого Законодательного собрания,
Когда он был спикером, кто-то прикрыл оступившуюся управделами заксобрания , его родственницу и она отделалась условным сроком. Это тоже вклад.
08:22:26 15-01-2026
А,это тот ,который голосовал за повышение пенсионного возраста?
10:15:29 15-01-2026
Гервандт Бабеич (08:22:26 15-01-2026) А,это тот ,который голосовал за повышение пенсионного возрас... А шо такое? Он согласен сидеть в Думе до смери, а вы о повышении пенсионного возраста! Какой вы мелочный!
14:08:30 15-01-2026
Гость (10:15:29 15-01-2026) А шо такое? Он согласен сидеть в Думе до смери, а вы о повыш... Не осознают некоторые несознательные граждане главного направления политики партии.
10:18:25 15-01-2026
..... вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую работу. Вот уж точно концы в воду.
14:05:55 15-01-2026
Ну вот, теперь точно ветерана получит и на автобусе за недорого кататься сможет по Барнаулу