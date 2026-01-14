НОВОСТИОбщество

Депутат Госдумы от Алтая Иван Лоор получил благодарность от президента Путина

Глава государства отметил активную законотворческую деятельность политика

14 января 2026, 20:00, ИА Амител

Депутат от Алтайского края Иван Лоор / Фото: "Единая Россия"
Депутат от Алтайского края Иван Лоор / Фото: "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы от Алтайского края Иван Лоор удостоен благодарности от президента РФ Владимира Путина. Российский лидер отметил его вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую работу, сообщает реготделение "Единой России".

Иван Лоор – член комитета Госдумы по аграрным вопросам. Его политическая карьера началась на местном уровне: он прошел путь от сельского депутата до спикера Алтайского краевого Законодательного собрания, а затем стал депутатом нижней палаты российского парламента.

В октябре 2025 года был во второй раз избран заместителем председателя Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ.

Алтайский край депутаты

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

20:09:58 14-01-2026

Думаю для каждого жителя края ощутим неоценимый вклад депутат, в жизнь края и страны в целом

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:05:12 14-01-2026

Гость (20:09:58 14-01-2026) Думаю для каждого жителя края ощутим неоценимый вклад депут... Никогда не понимал это слово - неоценимый.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:58:27 14-01-2026

Musik (22:05:12 14-01-2026) Никогда не понимал это слово - неоценимый. ... Оно означает, что сложно подобрать слова и до конца осознать всю глубину и масштаб

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:08:37 14-01-2026

Гость (20:09:58 14-01-2026) Думаю для каждого жителя края ощутим неоценимый вклад депут... Да уж

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

00:45:40 15-01-2026

он прошел путь от сельского депутата до спикера Алтайского краевого Законодательного собрания,
Когда он был спикером, кто-то прикрыл оступившуюся управделами заксобрания , его родственницу и она отделалась условным сроком. Это тоже вклад.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гервандт Бабеич

08:22:26 15-01-2026

А,это тот ,который голосовал за повышение пенсионного возраста?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:15:29 15-01-2026

Гервандт Бабеич (08:22:26 15-01-2026) А,это тот ,который голосовал за повышение пенсионного возрас... А шо такое? Он согласен сидеть в Думе до смери, а вы о повышении пенсионного возраста! Какой вы мелочный!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

14:08:30 15-01-2026

Гость (10:15:29 15-01-2026) А шо такое? Он согласен сидеть в Думе до смери, а вы о повыш... Не осознают некоторые несознательные граждане главного направления политики партии.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:18:25 15-01-2026

..... вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую работу. Вот уж точно концы в воду.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:55 15-01-2026

Ну вот, теперь точно ветерана получит и на автобусе за недорого кататься сможет по Барнаулу

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров