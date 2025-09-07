До +23 градусов ожидается в Алтайском крае днем 7 сентября

Преимущественно без осадков

07 сентября 2025, 06:00, ИА Амител

Осень / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От +18 до +23 градусов ожидается в Алтайском крае 7 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с с порывами до 13 м/с.

В Барнауле от +18 до +20 градусов. Без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с.