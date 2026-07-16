Победительница выбрала билет спонтанно, ориентируясь лишь на понравившийся дизайн из серии с котами

16 июля 2026, 10:19, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Жительница Мордовии выиграла 15 миллионов рублей в лотерею с котом в огуречной маске, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Национальной лотереи".

Снежана стала обладательницей суперприза моментальной лотереи "Лапки удачи". На ее билете был изображен кот в огуречной маске.

«Решение о покупке билета было принято спонтанно. Перед покупкой у Снежаны не было никаких ожиданий. Она выбрала билет с котом, потому что он ей понравился», — рассказали в пресс-службе.

Этот выигрыш стал для нее большим сюрпризом. Ранее она уже участвовала в моментальных лотереях, но ее выигрыши были небольшими — от 200 до 600 рублей. Представители "Национальной лотереи" отметили, что ее удача связана с регулярным участием в розыгрышах и отсутствием сожалений о потраченных деньгах даже при проигрышах.

Ранее сообщалось, что вещий сон принес россиянке выигрыш в лотерею в 23 млн рублей.