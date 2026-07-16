Кот с огуречной маской помог жительнице Мордовии выиграть 15 млн рублей
Победительница выбрала билет спонтанно, ориентируясь лишь на понравившийся дизайн из серии с котами
16 июля 2026, 10:19, ИА Амител
Жительница Мордовии выиграла 15 миллионов рублей в лотерею с котом в огуречной маске, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Национальной лотереи".
Снежана стала обладательницей суперприза моментальной лотереи "Лапки удачи". На ее билете был изображен кот в огуречной маске.
«Решение о покупке билета было принято спонтанно. Перед покупкой у Снежаны не было никаких ожиданий. Она выбрала билет с котом, потому что он ей понравился», — рассказали в пресс-службе.
Этот выигрыш стал для нее большим сюрпризом. Ранее она уже участвовала в моментальных лотереях, но ее выигрыши были небольшими — от 200 до 600 рублей. Представители "Национальной лотереи" отметили, что ее удача связана с регулярным участием в розыгрышах и отсутствием сожалений о потраченных деньгах даже при проигрышах.
Ранее сообщалось, что вещий сон принес россиянке выигрыш в лотерею в 23 млн рублей.
11:59:49 16-07-2026
Видно опять выручка упала у жителя кавказской национальности и по совместительству собственника 100 лото, раз опять везде рекламы накидал, в т.ч. и в Амик)) А его родственнице с Мордовии совсем не завидую, потому что очередной, более чем уверен, фейк
14:39:26 24-07-2026
Ого, вот это удача! Поздравляю от души! Я в Национальной лотерее пока только 15 тысяч поднимал, но верю, что мой звездный час не за горами. Особенно с их летними розыгрышами!
14:56:01 24-07-2026
Сергей А. (14:39:26 24-07-2026) Ого, вот это удача! Поздравляю от души! Я в Национальной лот...
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