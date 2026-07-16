НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле мошенники "надули" женщину, хотевшую купить надувную палатку за 100 тысяч

Была достигнута договоренность о поставке товара с внесением предоплаты

16 июля 2026, 10:00, ИА Амител

Дорогая палатка / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru
Дорогая палатка / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Мошенники обманули 49-летнюю жительницу Барнаула, решившую купить дорогую надувную палатку через один из мессенджеров, сообщает региональное МВД.

«Была достигнута договоренность о поставке товара из Новосибирска с внесением 100%-ной предоплаты», — рассказали в ведомстве.

Женщина перевела 100 тысяч рублей посредством системы быстрых платежей со своей банковской карты. После этого продавец перестал выходить на связь.

Ранее в Барнауле 79-летняя пенсионерка лишилась денег, когда покупала набор для маникюра. Для подтверждения заказа и получения скидки в размере 300 рублей ее попросили назвать код из СМС.

Девушка / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Житель Алтая так хотел девушку по вызову, что шесть раз отправил деньги за услугу

Мужчина нашел в интернете объявление о предоставлении услуг интимного характера
НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Мошенники
       

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

11:31:41 16-07-2026

Это очень эротично

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

12:21:03 16-07-2026

Через соломинку надували?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
еа

14:47:30 16-07-2026

Прямо как западные партнеры

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров