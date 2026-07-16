В Барнауле мошенники "надули" женщину, хотевшую купить надувную палатку за 100 тысяч
Была достигнута договоренность о поставке товара с внесением предоплаты
16 июля 2026, 10:00, ИА Амител
Дорогая палатка / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru
Мошенники обманули 49-летнюю жительницу Барнаула, решившую купить дорогую надувную палатку через один из мессенджеров, сообщает региональное МВД.
«Была достигнута договоренность о поставке товара из Новосибирска с внесением 100%-ной предоплаты», — рассказали в ведомстве.
Женщина перевела 100 тысяч рублей посредством системы быстрых платежей со своей банковской карты. После этого продавец перестал выходить на связь.
Ранее в Барнауле 79-летняя пенсионерка лишилась денег, когда покупала набор для маникюра. Для подтверждения заказа и получения скидки в размере 300 рублей ее попросили назвать код из СМС.
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