"Добавляйте эмоций". Блогер рассказала, как продвигать бизнес в соцсетях в 2023 году

Кристина Marimax перечислила пять основных правил, которые помогут развить свой аккаунт так, чтобы он начал продавать

14 февраля 2023, 10:05, ИА Амител

Фото: "Бизнес ФМ"

Уже почти год как мы остались без привычных социальных сетей. Всё это время бизнес адаптировался к новым реалиям: нужно было пересмотреть подходы и выбрать другие инструменты продвижения. Как жить и развиваться в социальных сетях, поговорили в барнаульской студии "Бизнес ФМ". Разбираться в вопросе помогала блогер и специалист по продвижению Кристина Marimax.

– Есть ощущение, что, оставшись без определённых соцсетей, мы сейчас бродим по интернету как слепые котята. Как прозреть? И как найти подходящую для себя и продвижения своего товара соцсеть?

– Хороший вопрос. Давайте пойдём от обратного. В каких социальных сетях присутствует ваша целевая аудитория? Что вы конкретно продвигаете? Отталкиваться нужно в первую очередь от этого. Если вы понимаете, что ЦА обитает на всех площадках, то смотрите на форматы. Сейчас в моду прочно вошёл формат вертикальных видео. С их помощью можно круто показать абсолютно любой товар или услугу. И здесь нет границ: одну съёмку можно разместить на всех площадках.

– Допустим, с соцсетью определись. Что делать дальше, чтобы это был не просто аккаунт, а работающий инструмент, который приводит бизнесу клиентов и прибыль?

– Давайте перечислю пять основных пунктов.

Правильно определена цель, позиционирование и целевая аудитория. Я рекомендую вообще не тратить время на соцсети, если нет понимания, кто ваша ЦА. Полностью правильно заполнен профиль. О какой бы социальной сети ни шла сейчас речь. Всё должно быть чётко и понятно не только вам, но и вашим потенциальным клиентам. Должен быть маркетинговый и контент-план. Ставьте большую цель, например, продавать на 1 млн в месяц, и разбивайте по дням, какие активности у вас будут в этом месяце, что будет выходить в посты, чтобы реализовать в полной мере запланированное. Хороший контент. Социальные сети, в большинстве своём, – это про визуал в первую очередь. Хотите конкурировать и зарабатывать? Вам придётся делать круто. Грамотно составленные и проработанные воронки продаж, или путь клиента от первого касания до покупки. Огромная ошибка просто выставлять материал. Продумайте пошагово, как клиент будет взаимодействовать с вашей страницей, и тщательно проработайте каждый пункт, чтобы потерять как можно меньше аудитории на каждом этапе.

– Что значит делать круто?

– Это значит, что контент должен быть максимально продуман. Вы должны прописывать сценарий даже к самой маленькой сторис. Есть форматы, например, по 15 секунд. Нужно сделать всё, чтобы за это время влюбить в себя вашего потенциального покупателя. И хорошо бы добавлять эмоции – без них никуда.

– Продолжает ли сейчас работать таргетированная реклама? Если нет, то какие инструменты самые актуальные для продвижения своего бизнеса?

– Я рекомендую максимально использовать все возможные инструменты в каждой соцсети. Таргет там, где это сейчас разрешено, блогеры, конкурсы (но не гивы!), коллаборации, прямые эфиры и так далее. А вот о серых методах продвижения нужно забыть.

Но основной способ – это уникальный контент. Ни один инструмент не даст вам такого огромного бесплатного трафика. Если вы сделаете пост или рилс, который залетит в топ, его будут пересылать друг другу, отмечать вас, и вы получите колоссальный объём внимания к вам и вашим товарам.

Но всё не должно закончиться одним классным постом. Здесь вспоминаем о пяти пунктах, о которых я говорила: целевая аудитория, наполненность профиля, план, сам контент и, конечно, воронки. Страница должна быть настроена так, чтобы она продавала и без вас 24/7. В этом вся сложность, но кто понимает систему, тот зарабатывает.

– Скажите, а блогеры вообще где сейчас обитают и с помощью каких инструментов зарабатывают?

– В каждой социальной сети есть свои звёзды и лидеры мнений. Есть одно правило: человеку всегда будет интересен человек. У блогеров заработок – это продажа рекламы у себя в блогах, плюс продажа своих товаров или услуг. Кстати сейчас, с запретом таргета, некоторые компании стали тратить на блогеров намного больше. Но здесь важно правильно подобрать блогера, чтобы не слить бюджет.

– Как это сделать?

– Если у вас нет бюджета на рекламное агентство, которое профессионально этим занимается и может подобрать подходящего инфлюенсера, можно воспользоваться сервисами аналитики. Они есть в свободном доступе, и там публикуют срез данных любых аккаунтов по многим социальным сетям. Также стоит перед оплатой рекламы подписаться на человека и пару недель за ним понаблюдать – какие ценности он несёт, как и сколько даёт рекламы. Свяжитесь с теми, кому он делал рекламу, и попросите честный отзыв на данного блогера. Также можно у самого инфлюенсера запросить статистику по просмотрам и переходам.

– Вы за полгода развили свой блог с тысячи подписчиков до 113 тысяч. Как вам это удалось? Много ли вы вложили?

– С тысячи подписчиков до ста тысяч я вырастила блог абсолютно бесплатно, не считая своего времени. А это самый дорогой ресурс. Я руководствовалась теми же пятью пунктами, о которых вам рассказала. Добавлю, что нужно иметь огромное терпение и трудолюбие. Многие делают всё правильно, но бросают через месяц-полтора, в тот самый момент, когда нужно было ещё немного усилий.

Работа над продвижением в социальных сетях – это игра вдолгую. Стоит руководствоваться правилом: лучше результат выше среднего на долгой дистанции, чем редко, но идеально. Так что анализируйте свою аудиторию, не стесняйтесь задавать им вопросы. Следите и за своими сильными конкурентами: какие они используют инструменты? Внедряйте их себе, не тратьте время. Адаптируйте тренды под свою нишу и обязательно пробуйте разные форматы. Чаще смотрите на свои сети глазами подписчиков и клиентов. В этом и есть основные секреты. Ну и, конечно, эмоции. Будьте искренними, любите и уважайте своё дело и свою аудиторию.