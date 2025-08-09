Дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае 9 августа

Ветер западный, 2–7/с, местами порывы до 14 м/с

09 августа 2025, 06:01, ИА Амител

Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru

От +15 до +20 градусов ожидается в Алтайском крае днем 9 августа. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

В утренние часы местами будет туман. Ветер западный, 2–7/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле в этот день ожидается от +17 до +19 градусов. В конце дня кратковременный дождь. Утром может образоваться туман.